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Новый катер типа "Раптор"

16.10.2017 bmpd.livejournal.com 97 0
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Катер проекта 03160 (шифр "Раптор")
Построенный для ВМФ России на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" катер проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712 (с) ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла".
Источник: ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

7 октября 2017 года ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) сообщило о подписании акта приема-передачи заказчику (ВМФ России) очередного "патрульного катера" проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712, вошедшего в состав Балтийского флота предположительно как П-345. Катер был спущен на воду 30 мая, приемный акт был подписан 29 сентября.

Это первый катер проекта 03160, построенный заводом "Пелла" в 2017 году, и четвертый, построенный по контракту на строительство восьми катеров этого типа, заключенному с Министерством обороны России в мае 2016 года. Ранее два катера по данному контракту П-415 и П-425 (строительные номера 709 и 711) были спущены на "Пелле" в декабре 2016 года и вошли в состав Черноморского флота 8 мая 2017 года, а еще один катер П-342 "Юнармеец Балтики" (строительный номер 710), спущенный на воду 14 декабря 2016 года, был передан в состав Балтийского флота.

24 августа 2017 года на заводе "Пелла" был спущен следующий катер этого типа со строительным номером 713, планируемый к вводу в состав Каспийской флотилии.

Ранее по предыдущему контракту 2014 года завод "Пелла" в течении 2015 года сдал Министерству обороны России восемь катеров проекта 03160 - четыре предполагавшихся по программе 2014 года, и четыре по программе 2015 года. Из этих катеров семь (строительные номера с 701 по 705 и с 707 по 708) официально числятся в составе ВМФ России противодиверсионными катерами. Фактически, по известным данным, эти катера используются на флотах в составе морских разведывательных пунктов специального назначения. Из них два катера (П-280 и П-281, соответствующие строительные номера 705 и 704) находятся в составе Балтийского флота, базируясь на Кронштадт, а остальные пять (П-274, П-275, П-276, П-838, П-845) - числятся в составе Черноморского флота, базируясь на Новороссийск и Севастополь.

Еще один катер проекта 03160 П-344 со строительным номером 706, сданный в августе 2015 года, был построен в варианте катера связи - фактически в качестве разъездного катера для перевозки VIP. Формально числясь в составе Балтийского флота, катер П-344 постоянно находится ошвартованным у причального комплекса-дебаркадера ДБР-481 проекта 02590 Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной Москвы-реки, и, по всей видимости, используется как персональный разъездной катер Министра обороны России.

Головной катер (прототип) РМ-15 проекта 03160 "Раптор", спроектированный и построенный "Пеллой" "по заданию ВМФ РФ", был спущен на предприятии 15 августа 2013 года и сдан ВМФ в 2014 году, также сейчас используясь в составе Черноморского флота. Таким образом "Пелла" сдала суммарно уже 13 катеров проекта 03160.
13.10.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор
БФ
КФ
ЧФ

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