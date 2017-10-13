Новый катер типа "Раптор"



Построенный для ВМФ России на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" катер проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712 (с) ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла".

Источник: ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" Построенный для ВМФ России на ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" катер проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712 (с) ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла".Источник: ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

7 октября 2017 года ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, Ленинградская область) сообщило о подписании акта приема-передачи заказчику (ВМФ России) очередного "патрульного катера" проекта 03160 (шифр "Раптор") со строительным номером 712, вошедшего в состав Балтийского флота предположительно как П-345. Катер был спущен на воду 30 мая, приемный акт был подписан 29 сентября.

Это первый катер проекта 03160, построенный заводом "Пелла" в 2017 году, и четвертый, построенный по контракту на строительство восьми катеров этого типа, заключенному с Министерством обороны России в мае 2016 года. Ранее два катера по данному контракту П-415 и П-425 (строительные номера 709 и 711) были спущены на "Пелле" в декабре 2016 года и вошли в состав Черноморского флота 8 мая 2017 года, а еще один катер П-342 "Юнармеец Балтики" (строительный номер 710), спущенный на воду 14 декабря 2016 года, был передан в состав Балтийского флота.

24 августа 2017 года на заводе "Пелла" был спущен следующий катер этого типа со строительным номером 713, планируемый к вводу в состав Каспийской флотилии.

Ранее по предыдущему контракту 2014 года завод "Пелла" в течении 2015 года сдал Министерству обороны России восемь катеров проекта 03160 - четыре предполагавшихся по программе 2014 года, и четыре по программе 2015 года. Из этих катеров семь (строительные номера с 701 по 705 и с 707 по 708) официально числятся в составе ВМФ России противодиверсионными катерами. Фактически, по известным данным, эти катера используются на флотах в составе морских разведывательных пунктов специального назначения. Из них два катера (П-280 и П-281, соответствующие строительные номера 705 и 704) находятся в составе Балтийского флота, базируясь на Кронштадт, а остальные пять (П-274, П-275, П-276, П-838, П-845) - числятся в составе Черноморского флота, базируясь на Новороссийск и Севастополь.

Еще один катер проекта 03160 П-344 со строительным номером 706, сданный в августе 2015 года, был построен в варианте катера связи - фактически в качестве разъездного катера для перевозки VIP. Формально числясь в составе Балтийского флота, катер П-344 постоянно находится ошвартованным у причального комплекса-дебаркадера ДБР-481 проекта 02590 Национального центра управления обороной Российской Федерации на Фрунзенской набережной Москвы-реки, и, по всей видимости, используется как персональный разъездной катер Министра обороны России.

Головной катер (прототип) РМ-15 проекта 03160 "Раптор", спроектированный и построенный "Пеллой" "по заданию ВМФ РФ", был спущен на предприятии 15 августа 2013 года и сдан ВМФ в 2014 году, также сейчас используясь в составе Черноморского флота. Таким образом "Пелла" сдала суммарно уже 13 катеров проекта 03160.