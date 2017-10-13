Два новых катера "Мангуст" пополнят флот сахалинских пограничников
|
|
Головной построенный АО «Судостроительный завод «Вымпел» по контракту 2014 года для Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер проекта 12150 (шифр «Мангуст») с заводским номером 02641. Рыбинск, октябрь 2015 года.
Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»
Новые катера будут использоваться при защите и охране границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Два новых пограничных сторожевых катера "Мангуст" пополнят флот сахалинских пограничников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
"14 октября в 11:00 на причале Невельского порта пройдет торжественная церемония встречи двух пограничных сторожевых катеров "Мангуст", которые поступили на вооружение пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в рамках развития органов береговой охраны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, новые катера будут использоваться при защите и охране государственной границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов.
Катера проекта 12150 "Мангуст" спроектированы в ЦМКБ "Алмаз" и построены для пограничников Сахалина на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. ПСКА "Мангуст" - серия современных быстроходных глиссирующих катеров прибрежной зоны. Водоизмещение - 27,8 тонны. Максимальная скорость хода - 50 узлов. Дальность плавания при наибольшем запасе топлива составляет около 410 миль.
Основным вооружением катера является 14,5-мм КПВТ в составе морской тумбовой пулеметной установки, размещаемой в кормовой части. Установка предназначена для борьбы с надводными, береговыми и воздушными легкобронированными целями. Обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальностях до 2000 метров при высоте до 1500 метров.
|
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.03.2015 Тихий, но конфликтный
19.03.2015 Экспорт российских катеров "Мангуст" может начаться в 2015 году
12.11.2014 Катера ОАО «ССЗ «Вымпел» составляют основу корабельной группировки Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России
29.07.2013 Блеск и нищета судпрома
24.09.2010 Новости "Интерполитех-2010". Лучшие разработки ЦМКБ "Алмаз"
28.09.2009 Новости "Интерполитех-2009". ЦМКБ "Алмаз" представляет свои лучшие проекты
11.10.2017 Во Вьетнаме построены еще два ракетных катера проекта 12418