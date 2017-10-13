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Два новых катера "Мангуст" пополнят флот сахалинских пограничников

16.10.2017 ТАСС 110 0
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Катер проекта 12150
Головной построенный АО «Судостроительный завод «Вымпел» по контракту 2014 года для Пограничной службы ФСБ России пограничный сторожевой катер проекта 12150 (шифр «Мангуст») с заводским номером 02641. Рыбинск, октябрь 2015 года.
Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел»

Новые катера будут использоваться при защите и охране границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 октября. /ТАСС/. Два новых пограничных сторожевых катера "Мангуст" пополнят флот сахалинских пограничников. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"14 октября в 11:00 на причале Невельского порта пройдет торжественная церемония встречи двух пограничных сторожевых катеров "Мангуст", которые поступили на вооружение пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в рамках развития органов береговой охраны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новые катера будут использоваться при защите и охране государственной границы, территориального моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации и их природных ресурсов.

Катера проекта 12150 "Мангуст" спроектированы в ЦМКБ "Алмаз" и построены для пограничников Сахалина на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске. ПСКА "Мангуст" - серия современных быстроходных глиссирующих катеров прибрежной зоны. Водоизмещение - 27,8 тонны. Максимальная скорость хода - 50 узлов. Дальность плавания при наибольшем запасе топлива составляет около 410 миль.

Основным вооружением катера является 14,5-мм КПВТ в составе морской тумбовой пулеметной установки, размещаемой в кормовой части. Установка предназначена для борьбы с надводными, береговыми и воздушными легкобронированными целями. Обеспечивает поражение надводных и береговых целей на дальностях до 2000 метров при высоте до 1500 метров.
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
КПВТ
Компании
Вымпел СЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
12150 Мангуст

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