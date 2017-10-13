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В Минобороны рассказали об угрозах ПРО США для глобальной безопасности

16.10.2017 РИА Новости 95 0
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Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Ziv Koren

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США, наращивая ПРО, пытаются создать условия для использования ядерного оружия с минимальными издержками, это грозит серьезными последствиями, заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН.

"Развертывание глобальной ПРО последовательно разрушает сложившуюся систему международной безопасности. Наращивая противоракетные возможности, Соединенные Штаты стремятся получить стратегическое преимущество за счет создания условий для применения ядерного оружия с минимальными издержками. Это может привести к серьезным последствиям в сфере безопасности", - сказал он.
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
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