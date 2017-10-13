Суд отправил замминистра обороны Украины под домашний арест на два месяца



Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Стрингер Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Стрингер

КИЕВ, 12 окт - РИА Новости. Суд избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому, подозреваемому в коррупции, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца, передает украинское агентство УНИАН.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что замминистра обороны и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов госсредств во время закупки топлива для Минобороны. По данным украинских СМИ, задержаны замминистра обороны Павловский и директор департамента госзакупок Владимир Гулевич. Президент Украины Петр Порошенко в четверг подтвердил, что одним из задержанных является Павловский.

"Судья Соломенского райсуда Киева Владлена Лазаренко отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения для Павловского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 75 миллионов гривен (около 2,8 миллиона долларов - ред.). Зато судья применила другую меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - передает агентство со ссылкой на своего корреспондента в суде.

Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному делу. Он должен сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы Украины. Срок действия постановления - до 10 декабря.

Таким образом, по данным агентства, Павловский был освобожден из-под стражи в зале суда. Он заявил журналистам, что будет подавать апелляцию, поскольку не считает себя виновным в инкриминируемом ему преступлении.

По словам прокурора, обвинение определится с апелляцией со своей стороны, когда получит полный текст решения.