Минобороны: ПРО США угрожает международной космической деятельности



Стратосфера. Архивное фото.

Источник: © Fotolia / studio023 Стратосфера. Архивное фото.Источник: © Fotolia / studio023

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ПРО США угрожает безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе, заявил представитель МО РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН в четверг.

"Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе", - сказал он.

Также он подчеркнул, что Минобороны РФ ожидает роста информационных возможностей системы ПРО США в результате наращивания низкоорбитальной системы обнаружения баллистических ракет.

"За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень", - сказал Емельянов.