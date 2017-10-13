Минобороны: ПРО США угрожает международной космической деятельности
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Стратосфера. Архивное фото.
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. ПРО США угрожает безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе, заявил представитель МО РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета ГА ООН в четверг.
"Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе", - сказал он.
Также он подчеркнул, что Минобороны РФ ожидает роста информационных возможностей системы ПРО США в результате наращивания низкоорбитальной системы обнаружения баллистических ракет.
"За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень", - сказал Емельянов.
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13.10.2017
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