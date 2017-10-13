Минобороны: в 2022 году у США будет более тысячи противоракет
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Американский комплекс ПРО THAAD в Южной Корее.
Источник: © AFP 2017 / Yonhap/Stringer
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. У США к 2022 году количество противоракет системы ПРО составит более 1000 единиц, заявил представитель Минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях Первого комитета Генассамблеи ООН.
"В перспективе превысит число боевых блоков, развернутых на российских межконтинентальных ракетах", - добавил он.
Емельянов также рассказал о разведсредствах американской ПРО, которые способны не только обнаружить старт российских ракет, но и дать целеуказания для перехвата их боевых блоков.
Возможности огневых средств системы ПРО США с учетом их модернизации представляют угрозу для российского потенциала сдерживания, указал представитель оборонного ведомства.
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13.10.2017
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