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США обвинили Россию в непрозрачности при проведении учений "Запад-2017"

16.10.2017 РИА Новости 227 0
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Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017
Вертолеты Ка-52 во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017.
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. У США нет опасений по поводу возможного наращивания военного присутствия России у границ стран НАТО после учений "Запад-2017", заявила в четверг постоянный представитель США при альянсе Кэй Бэйли Хатчисон.

В ходе интервью газете Washington Post, которое транслировалось на сайте издания, журналист спросил Хатчисон, есть ли опасения по поводу наращивания военного присутствия РФ после "Запада-2017". "Я не могу сказать точно, но наши люди пристально следили (за учениями - ред.), и у них нет опасений по этому поводу", - сказала она.

При этом постпред США обвинила РФ в якобы имевшей место непрозрачности при проведении учений. В частности, она напомнила, что "в соответствии с Венскими договоренностями стороны обязаны быть прозрачными и позволять работать наблюдателям в тех случаях, когда в учениях участвуют более 13 тысяч военнослужащих".

"Там было гораздо больше", - утверждала Хатчисон, хотя и не смогла привести точные цифры. "Это было большое шоу. Мы наблюдали за ним, насколько это было возможно", - сказала она, упомянув, в частности, о получении разведывательной информации.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.
13.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Проекты
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