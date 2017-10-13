Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Гидрографическая служба Северного флота получит новейшее оборудование

16.10.2017 РИА Новости 91 0
0
Понравилась новость?
 0
Ромуальд Муклевич
Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».
Источник: Korabli.eu

МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости. Гидрографическая служба Северного флота обеспечивается новейшим навигационным, светотехническим и другим оборудованием, в ближайшее время в строй вернется судно "Ромуальд Муклевич", сообщил журналистам начальник гидрографической службы Северного флота капитана 1 ранга Игорь Наумов.

По его словам, проводится большая работа для бесперебойного функционирования средств навигационного оборудования силами районов гидрографических служб. Кроме того, продолжается оптимизация всей системы навигационно-гидрографического обеспечения. Он отметил, что планомерно осуществляется строительство и ремонт навигационных знаков, внедрение и эффективная эксплуатация современного светотехнического оборудования.

"Мы уже более десяти лет назад отказались от использования потенциально опасных радиоизотопных источников энергии. Сегодня их заменяют солнечные батареи. Продолжена работа по благоустройству жилых городков обслуживаемых маяков. В этом году значительный объем восстановительных работ произведен на маяках Белого моря Мудьюгском и Терско-Орловском", - сказал Наумов.

Он также сообщил, что после завершения глубокой модернизации и дооборудования современными средствами навигации и океанографии в 2018 году планируется возвращение в строй гидрографического судна "Ромуальд Муклевич", которое также будет задействовано в исследованиях Арктики.

"Важным элементом обеспечения боевой готовности флота является бесперебойное снабжение кораблей и судов, береговых подразделений картами, руководствами и пособиями для плавания, морскими средствами навигации и океанографии от секстана до навигационного комплекса для стратегической подводной лодки, а также организация взаимодействия с обслуживающими навигационную аппаратуру предприятиями промышленности", - добавил начальник службы.
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Проекты
Арктика
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.10 06:24
  • 1
Быстро и глобально
  • 16.10 06:07
  • 1
РВК: нужно адаптировать технологические решения ОПК для гражданского рынка
  • 16.10 05:37
  • 10
Угроза конфискации зарубежных активов российских "элит".
  • 16.10 05:26
  • 17
РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
  • 16.10 02:18
  • 68
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 16.10 01:32
  • 7
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 16.10 00:30
  • 45
Совершить технологическую революцию своими силами России будет сложно
  • 16.10 00:00
  • 12
Военные новости: военные роботы России
  • 15.10 23:43
  • 15
Горбачев призвал лидеров РФ и США провести встречу по ядерным вооружениям
  • 15.10 22:56
  • 38
Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"
  • 15.10 22:44
  • 42
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 15.10 22:33
  • 5
Роддом для длинной палубы
  • 15.10 17:25
  • 5546
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.10 14:24
  • 35
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 15.10 12:28
  • 1
Вице-премьер Украины заявила, что США поддерживают поставки оружия Киеву
другие обсуждаемые темы