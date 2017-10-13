Гидрографическая служба Северного флота получит новейшее оборудование



Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».

Источник: Korabli.eu Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».Источник: Korabli.eu

МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости. Гидрографическая служба Северного флота обеспечивается новейшим навигационным, светотехническим и другим оборудованием, в ближайшее время в строй вернется судно "Ромуальд Муклевич", сообщил журналистам начальник гидрографической службы Северного флота капитана 1 ранга Игорь Наумов.

По его словам, проводится большая работа для бесперебойного функционирования средств навигационного оборудования силами районов гидрографических служб. Кроме того, продолжается оптимизация всей системы навигационно-гидрографического обеспечения. Он отметил, что планомерно осуществляется строительство и ремонт навигационных знаков, внедрение и эффективная эксплуатация современного светотехнического оборудования.

"Мы уже более десяти лет назад отказались от использования потенциально опасных радиоизотопных источников энергии. Сегодня их заменяют солнечные батареи. Продолжена работа по благоустройству жилых городков обслуживаемых маяков. В этом году значительный объем восстановительных работ произведен на маяках Белого моря Мудьюгском и Терско-Орловском", - сказал Наумов.

Он также сообщил, что после завершения глубокой модернизации и дооборудования современными средствами навигации и океанографии в 2018 году планируется возвращение в строй гидрографического судна "Ромуальд Муклевич", которое также будет задействовано в исследованиях Арктики.

"Важным элементом обеспечения боевой готовности флота является бесперебойное снабжение кораблей и судов, береговых подразделений картами, руководствами и пособиями для плавания, морскими средствами навигации и океанографии от секстана до навигационного комплекса для стратегической подводной лодки, а также организация взаимодействия с обслуживающими навигационную аппаратуру предприятиями промышленности", - добавил начальник службы.