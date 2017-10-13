Пуск космического грузовика "Прогресс" к МКС отключила автоматика
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Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.
Источник: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Пуск грузового корабля "Прогресс МС-07" к МКС с космодрома "Байконур" не состоялся из-за срабатывания автоматики, госкомиссия выясняет причины, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Автоматика отключила пуск - единственное что я получил от Роскосмоса. Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос", - сказал он, отвечая на вопрос, в чем причина переноса пуска.
Отвечая на вопрос, будет ли кто-то наказан, вице-премьер сказал, что этим будет заниматься госкомиссия. "Вообще это вопрос Роскосмоса", - подытожил он.
В назначенное время - 12.32 мск 12 октября - ракета не стартовала. Пуск перенесли на резервную дату - 11.46 мск 14 октября.
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13.10.2017
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