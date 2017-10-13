На учениях корабли Тихоокеанского флота подавили огневые точки "противника"



Корабли Тихоокеанского флота России. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Корабли Тихоокеанского флота России. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Двусторонние бригадные тактические учения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапом боевой стрельбы состоялись на Камчатке в рамках итоговой проверки за летний период обучения, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В ходе учения военнослужащие двух отдельных бригад морской пехоты флота отрабатывали действия подразделений в обороне и в наступлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Нона" и буксируемых артустановок выполнили боевую стрельбу по береговым и морским мишенным позициям, которые, соответственно, имитировали укрепленные огневые точки условного противника и его боевые корабли", - сказал Воскресенский.

По его словам, большие десантные корабли "Пересвет" и "Ослябя" провели стрельбы по укрепленным огневым точкам условного противника на берегу, а затем совместно с десантными катерами "Д-57", "Д-70" и "Д-704" высадили морской десант на необорудованное побережье. Морпехов поддержал воздушный тактический десант, высаженный с самолетов Ил-38 морской авиации ТОФ.

Всего к участию в учениях было привлечено 1,2 тысячи военнослужащих и более 300 единиц боевой техники.