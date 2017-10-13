На учениях корабли Тихоокеанского флота подавили огневые точки "противника"
|
|
Корабли Тихоокеанского флота России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Двусторонние бригадные тактические учения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) с этапом боевой стрельбы состоялись на Камчатке в рамках итоговой проверки за летний период обучения, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В ходе учения военнослужащие двух отдельных бригад морской пехоты флота отрабатывали действия подразделений в обороне и в наступлении. Расчеты самоходных артиллерийских установок "Нона" и буксируемых артустановок выполнили боевую стрельбу по береговым и морским мишенным позициям, которые, соответственно, имитировали укрепленные огневые точки условного противника и его боевые корабли", - сказал Воскресенский.
По его словам, большие десантные корабли "Пересвет" и "Ослябя" провели стрельбы по укрепленным огневым точкам условного противника на берегу, а затем совместно с десантными катерами "Д-57", "Д-70" и "Д-704" высадили морской десант на необорудованное побережье. Морпехов поддержал воздушный тактический десант, высаженный с самолетов Ил-38 морской авиации ТОФ.
Всего к участию в учениях было привлечено 1,2 тысячи военнослужащих и более 300 единиц боевой техники.
|
13.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.10.2017 Морпехи ТОФ отработали оборону и наступление на учениях с боевой стрельбой на Камчатке
01.08.2017 Владимир Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге
05.06.2013 Кто правит на море, тот правит и на суше
11.10.2017 Корабли "Пересвет" и "Ослябя" отработали маневрирование на Камчатке
25.09.2017 Начинается вторая фаза учений "Морское взаимодействие - 2017" на Дальнем Востоке
18.09.2017 Россия и Китай задействуют 11 кораблей и две подлодки в совместных учениях
07.08.2017 Противолодочная авиация ТОФ на учениях отследила подлодку "противника"
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу