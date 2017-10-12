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Концерн "Калашников" запустил сервис онлайн-заказа оружия

16.10.2017 РИА Новости 91 0
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Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. Архивное фото
Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Концерн "Калашников" запустил сервис онлайн-заказа оружия, теперь клиент может оформить заказ на сайте и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна, следует из сообщения компании.

"Концерн "Калашников" представил новый интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Для выбора доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты", - отмечается в релизе.

Для оформления заказа достаточно заполнить простую форму, указать удобное место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. Подтверждение заказа приходит на указанный адрес электронной почты, после чего менеджер клиентского отдела связывается с покупателем.
12.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Проекты
ИТ

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