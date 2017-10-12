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"Ночные охотники" выйдут в море

13.10.2017 Известия.ru 72 0
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Ка-52
Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52.
Источник: http://fas.gov.ru/

Вертолеты Ми-28Н и Ка-52 поступят на вооружение Морской авиации Балтийского флота

До конца нынешнего года ВМФ России получит боевые вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор". Ранее эти винтокрылые машины поставлялись только в ВКС России. Ожидается, что "Ночные охотники" и "Аллигаторы" поступят на базы морской авиации Балтийского флота (БФ).

По мнению экспертов, в условиях Балтики с ее небольшими расстояниями новейшие ударные вертолеты станут универсальным и грозным оружием. Они смогут не только поддерживать наземные войска и морскую пехоту, но и успешно бороться с кораблями различных классов.

Как рассказали "Известиям" в главном командовании ВМФ РФ, принципиальное решение о закупках Ми-28Н и Ка-52 для нужд Морской авиации (МА) уже принято. Планируется, что до конца года первые машины поступят на вооружение 125-й отдельной вертолетной эскадрильи МА Балтфлота. Правда, не исключено, что сроки перевооружения могут быть сдвинуты.

В настоящее время 125-я отдельная вертолетная эскадрилья входит в состав 7054-й авиабазы морской авиации. Базируется часть в районе Калининграда. Помимо ударных машин, в состав авиабазы также войдут транспортно-десантные Ми-8АМТШ.

Эскадрилья является единственной авиачастью ВМФ, вооруженной ударными вертолетами. Она решает задачи огневой поддержки сил флота и транспортных перевозок. В настоящее время на вооружении эскадрильи состоят 10 Ми-24ВП и Ми-8 различных модификаций. В 2017 году вертолеты 125 ОВЭ принимали участие в военно-морском параде, приуроченном ко Дню ВМФ.

Ми-28Н — основной ударный вертолет российских Воздушно-космических сил. Первый контракт на поставку "Ночных охотников" был заключен российским военным ведомством еще в 2005 году. 12-тонная боевая машина поражать цели днем и ночью в любых погодных условиях. В арсенале Ми-28Н — противотанковые управляемые ракеты "Штурм" и "Атака", неуправляемые ракеты С-8 и С-13, а также 30-миллиметровая автоматическая пушка.

"Аллигатор" — это разведывательно-ударный вертолет. Экипажи этих машин не только уничтожают на поле боя живую силу, бронетехнику и полевые укрепления, но и наводят на цели артиллерию и авиацию. Для этого Ка-52 оснащен мощным комбинированным оптико-электронным комплексом. В его составе телевизионный канал, тепловизор, а также лазерный дальномер. В носу "Аллигатора" размещена мощная радиолокационная станция.  Благодаря радару и оптико-электронному комплексу Ка-52 легко находит цели в любых метеоусловиях.

— Дальность полета Ка-52 и Ми-28 позволяет покрывать достаточно большую часть Балтийского моря, — рассказал "Известиям" военный историк Дмитрий Болтенков. — Эти машины могут действовать с наземных аэродромов. Они легко справятся с сопровождением десантных кораблей, а также смогут патрулировать российские территориальные воды. Вертолеты могут действовать в плохих метеоусловиях на предельно низких высотах. Это делает их сложной целью для зенитных систем кораблей. В свою очередь, бортовое вооружение "Аллигаторов" и "Ночных охотников" позволяет нанести серьезные повреждения кораблям класса "корвет". А для ракетных и десантных катеров встреча с Ми-28Н и Ка-52 будет смертельна опасна.

125 ОВЭ была сформирована в 2002 году на базе 288-го отдельного вертолетного полка боевого и управления, который ранее входил в состав Армейской авиации. Личный состав полка, созданного в 1976 году, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а также в различных миротворческих операциях по линии ООН. В 1997 году 288 ОВП БиУ был переподчинен управлению морской авиации.


Алексей Рамм, Николай Сурков
12.10.2017
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