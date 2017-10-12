Летчики получили "суперкожу"
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Летная куртка - изделие "6220".
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Новая летная куртка — это не только модный аксессуар, но и уникальная система защиты пилота
Пилоты российских воздушно-космических сил получили уникальные кожаные летные куртки. Это не просто элегантный элемент формы одежды, но и средство защиты. Изделие "6220" несколько минут выдерживает открытое пламя температурой в несколько сотен градусов. А также позволяет безопасно катапультироваться на большой высоте при скорости более 1,2 тыс. м/с. При этом куртка не сковывает движения в кабине самолета и не утомляет при длительных перелетах.
По словам экспертов, современные самолеты — это сложные многофункциональные комплексы. Они способны выполнять фигуры пилотажа с большими перегрузками, а также многочасовые перелеты в разные климатические зоны. Поэтому экипажам требуется многофункциональная форма одежды, которая может защитить их на земле, в воздухе, а также в сложных ситуациях и сделает их работу максимально комфортной.
— Испытания нашего изделия завершены, — рассказала "Известиям" представитель компании "Округ" Виктория Елиферова. — Испытания курток проходили в 929 Государственном летно-исследовательском центре. В них принимали участие специалисты ведущего российского предприятия — изготовителя летного и космического снаряжения — НПП "Звезда". Наши изделия уже поставляются в летные части ВКС. До конца года военные получат около тысячи новых курток.
Куртка выполнена в классическом дизайне "бомбер". Ее главное ноу-хау в высококачественной коже со специальной химической пропиткой, а также специальных вставках, делающих работу пилота комфортной. Толщина материала почти сантиметр. При этом куртка эластична и имеет небольшой вес. Кожа выдерживает попадание масла, авиационного топлива и других технических жидкостей.
В куртке предусмотрена сложная конструкция герметичных карманов. Она позволяет подключать противоразгрузочный комбинезон (ППК) к "борту" самолета. ППК — это важнейший элемент снаряжения пилота, который одевается поверх летного комбинезона. Без него невозможно выполнение фигур высшего пилотажа и полета на больших скоростях. Летчик моментально потеряет сознание или умрет от кровоизлияния в мозг. ППК имеет множество специальных камер, куда подается сжатый воздух. При перегрузках, чтобы кровь не уходила от мозга, камеры наполняются воздухом, перераспределяя давление по телу. Трубки подачи имеют сложную форму и конструкцию. Поэтому очень важно, чтобы верхняя одежда не мешала циркуляции по ним воздуха.
В ходе испытаний куртку продували в аэродинамической трубе на скоростях 1,2 тыс. м/с. Это подтвердило возможность безопасного катапультирования из самолета. Изделие подвергалось воздействию открытого пламени, оставаясь невредимым в течение нескольких минут. Этого вполне достаточно, чтобы пилот мог покинуть горящую машину, не получив серьезных ожогов.
— Современный боевой самолет — это сложный авиационный комплекс. Но чтобы выполнять на нем боевые задачи, пилот должен быть одет в высокотехнологичную одежду и снаряжение, — рассказал "Известиям" независимый военный эксперт Антон Лавров. — Пилоту приходится переносить длительные перелеты, которые чередуются с выполнением фигур высшего пилотажа. С одной стороны, пилоту должно быть максимально комфортно, а с другой — его тело должно быть полностью защищено от перегрузок. Также летная работа связана с высоким риском. Поэтому форма одежды должна спасать от пожаров, ударов и порезов.
Сейчас на снабжении ВКС России находятся летные куртки, разработанные в середине 1950-х годов. В середине 2000-х этот элемент летной формы одежды перестал выдаваться. Пилоты летали в тканевых куртках. А для повседневного ношения за свой счет покупались несертифицированные кожаные куртки летного образца.
Дмитрий Литовкин, Алексей Рамм
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12.10.2017
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