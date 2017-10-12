Роддом для длинной палубы



Адмирал Кузнецов в Североморске. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости Адмирал Кузнецов в Североморске. Архивное фото.Источник: © РИА Новости

Где и как Россия будет строить новый авианосец

Предстоящее утверждение новой госпрограммы вооружений на 2018–2025 годы должно определить судьбу многих проектов, в том числе и для ВМФ России. В перспективах реализации наиболее амбициозных программ разбирался военный эксперт портала iz.ru.

Где строить

Летом 2017 года было сделано несколько серьезных заявлений относительно строительства больших кораблей для ВМФ России. В первую очередь это заявление заместителя главкома ВМФ России Виктора Бурсука о планах передачи флоту до 2025 года двух универсальных десантных кораблей (УДК) отечественной постройки. Кроме того, в июле 2017 года Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года. Эти основы устанавливают в качестве ориентира сохранение ВМФ РФ второго места в мире по совокупному боевому потенциалу и, в частности, предусматривают развитие авианесущих кораблей.

В том же месяце, во время авиасалона МАКС-2017, заместитель министра обороны России Юрий Борисов сообщил о возможной разработке в интересах ВМФ РФ авианесущего корабля с самолетами вертикального взлета и посадки.

Учитывая инерционность и длительность процессов в военном судостроении, выбор вариантов возможного развития событий на самом деле довольно ограничен. К сожалению, оставшиеся нереализованными амбициозные планы начала 2010-х годов по строительству нового сухого дока в Кронштадте и переносу производственного комплекса Адмиралтейских верфей на остров Котлин значительно уменьшают диапазон для возможного маневра.

Фактически мы имеем ситуацию, когда ни одна из верфей не способна реализовать такой проект, как строительство авианосца, в одиночку. Те или иные ограничения — по спускаемому весу, по максимальной массе блоков, по квалифицированному персоналу, по защите от погодных и климатических условий — присутствуют везде.

Реализуемые сегодня ограниченные планы модернизации некоторых верфей позволят организовать строительство универсальных десантных кораблей, но не атомного авианосца.

В частности, известный проект модернизации Северной верфи в Санкт-Петербурге, которая должна получить новую стапельную плиту с крытым эллингом, обеспечит строительство на этом предприятии кораблей водоизмещением до 25 тыс. т при спуске на воду. Стапель такого класса способен обеспечить постройку УДК, но не авианосца.

При этом для строительства крупнотоннажных кораблей класса УДК к проекту всё равно придется привлекать широкую кооперацию предприятий.

Здесь можно отметить, что полным набором специалистов для строительства таких объектов сегодня обладает разве что верфь "Хантингтон Ингаллс" в США, сегодняшний американский монополист по строительству авианесущих кораблей, и, с оговорками, китайский судостроительный завод в Даляне. Все остальные вынуждены отдавать на сторону значительные объемы работ.

Исходя из сказанного выше, в лучшем случае условия для постройки авианосца в России сложатся не ранее середины следующего десятилетия, при этом, скорее всего, корабль придется строить по частям.

Фактически отечественная промышленность будет вынуждена повторять опыт британцев, которые кооперировали усилия всей отрасли при строительстве авианосцев типа "Куин Элизабет". Корабль стыковали на верфи посекционно, но для этого, помимо всего прочего, необходим новый построечный сухой док либо серьезная модернизация бассейна Севмаша — корабль, более крупный, чем "Викрамадитья", просто не пройдет в имеющиеся ворота бассейна, хотя места там достаточно.

Что строить

Сверхзвуковой многоцелевой истребитель-перехватчик вертикального взлета и посадки Як-141. Источник: РИА Новости / Сергей Субботин

Исходя из сегодняшней ситуации с судостроительными мощностями и существующих планов по их модернизации, можно предположить, что первый универсальный десантный корабль российской постройки будет заложен не ранее 2019 года, и если всё пойдет по плану, то постройка его систершипа начнется в 2021–2022 годах. Опрошенные автором военные специалисты исключили возможность создания для этих кораблей самолета вертикального взлета как минимум в ближайшие годы.

Последней разработкой такого рода в нашей стране был известный самолет Як-141. Люди, обладавшие ключевыми компетенциями в этом проекте, сегодня в лучшем случае пребывают на пенсии. Даже если предположить, что эта разработка уже началась и имеет приоритет в финансировании, ожидать первого полета подобной машины нового поколения раньше 2025–2026 года вряд ли можно.

При этом вероятность того, что этому проекту будет отдан приоритет, достаточно невысока — и у морской авиации, и у воздушно-космических сил есть более срочные проблемы.

Таким образом, учитывая прозвучавшие ранее заявления представителей военного ведомства и известные потребности флота, скорее всего, для ВМФ будет строиться УДК стандартным водоизмещением в пределах 25 тыс. т, классической авианосной архитектуры со сквозной полетной палубой и надстройкой по правому борту, рассчитанный на эксплуатацию авиагруппы из 20–25 вертолетов среднего класса. Не исключено, что потребности ВМФ заставят придать этому кораблю противолодочный потенциал, предусматривающий повышение скорости хода по сравнению с десантными вертолетоносцами и наличие оборудования, обеспечивающего взаимодействие в рамках поисково-ударных групп. Такой шаг будет вполне оправдан, учитывая активность подводных лодок стран НАТО и их союзников у российского побережья.

Строительство такого корабля, помимо всего прочего, даст опыт, необходимый в случае принятия решения о постройке авианосца, и, кроме того, позволит нарастить экспортный потенциал отрасли — авианесущими кораблями подобного класса сегодня интересуются многие страны.

Мечты о большом авианосце

Необходимость сохранения в составе флота единственного на сегодняшний день российского авианосца "Адмирал Кузнецов" сегодня не подвергается сомнению в руководстве страны и Вооруженных сил, и от того, будет ли в принципе сохранен этот корабль, зависит и решение о возможности постройки замены для него. Необходимость расходов на его глубокую модернизацию на сегодняшний день, однако, представляется сомнительной — ее цена может превысить 60–70 млрд рублей, что, учитывая возраст корабля, нецелесообразно: эта сумма составит большую часть возможных затрат на новый авианосец, который должен прослужить не менее 40–50 лет, в то время как срок службы "Кузнецова", по имеющейся оценке, может быть продлен не более чем на 10–15 лет.

Это решение, к сожалению, запоздало. Ставить корабль на модернизацию было необходимо году в 2008–2009-м и завершать ее в 2013–2014-м. С тех пор объем работ вырос, при этом состояние корабля не слишком улучшилось. В этих условиях самым целесообразным решением является ремонт "Кузнецова", который позволит продлить его срок службы без чрезмерных затрат, и одновременно завершение разработки проекта нового авианосца, который мог бы хотя бы войти в строй к тому моменту, когда "Кузнецов" будет списан.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" в большом плавучем доке ПД-50 на ОАО "82 СРЗ. Источник: kolanews.ru

При этом российский флот рассматривает авианосец как необходимый элемент морской мощи на океанских театрах военных действий. Понимание роли и возможностей авианосцев у наших моряков было всегда, но корабли данного класса регулярно оказывались не в фаворе у политиков. По иронии судьбы сегодня, когда взгляды моряков и руководства стали ближе, вопросы заключаются в экономике.

Оценивая перспективы постройки авианосца в России, можно отметить, что существует несколько надежных признаков, которые позволят посторонним наблюдателям увидеть подготовку к строительству подобного корабля. Среди них — сооружение крупнотоннажного сухого дока с кранами большой грузоподъемности, которые позволят работать с секциями массой несколько тысяч тонн, и строительство нового большого плавучего дока, способного заменить известный док ПД-50 — единственный на сегодняшний день в России, способный принять корабли этого класса.

Возможности для подобного развития событий есть. Строительство верфи в Большом Камне на Дальнем Востоке показало реализуемость подобных проектов. Эта верфь, предназначенная в первую очередь для коммерческого судостроения, по оценкам специалистов малопригодна для строительства крупных военных кораблей из-за удаленности от основных смежников и центров компетенций в этой сфере, сосредоточенных в европейской части России. Вместе с тем, повторение такого проекта на западе страны с ориентировкой его в первую очередь на нужды ВМФ, способно и решить значительную часть проблем военного судостроения, и серьезно увеличить потенциал промышленности в целом.

В целом материальные признаки подготовки к строительству крупных кораблей действительно являются и наиболее заметными, и наиболее надежными.

Учитывая сегодняшнее состояние отечественного судостроения, мечты о строительстве подобных кораблей без серьезных вложений в отрасль сравнимы с мечтами о реализации собственной космической программы без строительства космодрома.

Илья Крамник