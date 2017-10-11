"Брэдли" превратили в "убийцу МиГов"
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Система ПВО на базе БМП M2 Bradley.
Источник: breakingdefense.com
На базе основной БМП американской армии создана полноценная система ПВО. Сегодня, 11 октября, портал breakingdefense.com сообщил о том, что на выставке AUSA 2017, проходящей в Вашингтоне, компания BAE Systems представила новую модификацию боевой машины M2 Bradley.
Новый "Брэдли" пока не получил официального названия, поэтому на выставке его презентовали как M2 Bradley SHORAD (Short-Range Air Defense). При этом в BAE Systems новую боевую машину неофициально называют "убийцей МиГов".
Система ПВО на базе M2 Bradley оснащена сразу тремя типами вооружений, обеспечивающими комплексную защиту от угроз с воздуха. Выведение из строя небольших беспилотников машина обеспечивает с помощью системы постановки радиоэлектронных помех. Для поражения вертолётов и низколетящих самолётов предназначены управляемые ракеты. Третьим уровнем защиты является 30-мм пушка, стреляющая снарядами воздушного подрыва.
M2 Bradley SHORAD на выставке AUSA 2017
Боевая машина пехоты M2 Bradley была принята на вооружение американской армии ещё в 1981 году. По данным на 2016 год, выпущено порядка 10 000 БМП Bradley в различных модификациях, а также созданы специализированные машины на их базе.
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11.10.2017
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