В Киеве представили антиснайперский комплекс "Сыч"



Антиснайперский комплекс "Сыч".

Источник: topwar.ru Антиснайперский комплекс "Сыч".Источник: topwar.ru

В ходе специализированной выставки «Оружие и безопасность-2017», проходящей в украинской столице был представлен так называемый антиснайперский комплекс. Сообщается, что создан он украинскими разработчиками. В ходе презентации было заявлено, что комплекс, носящий название «Сыч», ведёт постоянный видеомониторинг местности и позволяет установить расположение снайпера «врага».

«Сыч» - комплекс разведки и обнаружения оптических приборов, как заявлено, способный вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время суток с помощью камер инфракрасного диапазона. С его помощью можно осуществлять выявление замаскированных оптических приборов, используемых для прицеливания.

Руководитель производства этого комплекса является Максим Волков, который сообщил СМИ о том, что комплекс способен выявлять оптические прицелы, камеры и иные объективы для прицеливания.

Из сообщения: "Мозги" внутри считают координаты этой цели. Дальше эти координаты могут наводить снайпера на поражение этого объекта.

О том, когда "Сыч" начнёт поступать в украинские войска и начнёт ли вообще, не сообщается. Как не сообщается о заинтересованности командования ВСУ в приобретении этих комплексов.