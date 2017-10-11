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M110A1: немецкая работа над американскими ошибками

13.10.2017 Warspot 75 0
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Винтовка M110A1.
Винтовка M110A1.
Источник: armyrecognition.com

Ещё в прошлом году Минобороны США выбрало победителя в тендере Compact Semi-Automatic Sniper System (CSASS), но только сейчас стало известно, какой будет новая винтовка американских снайперов. Вчера, 10 октября, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в рамках выставки AUSA 2017, проходящей в Вашингтоне, компания Heckler & Koch показала винтовку M110A1.

Винтовки M110 производства американской компании Knight’s Armament Company поступили в серийное производство в 2005 году, а на вооружение армии США – в 2008 году. Минобороны США закупило 4492 винтовки, которые активно использовались подразделениями американской армии в Афганистане и Ираке. Солдаты, использовавшие M110 в боевых условиях, жаловались на низкую точность, ненадёжность и недолговечность M110 (после 500 выстрелов кучность стрельбы резко снижалась). Поэтому в 2014 году Минобороны США объявило новый тендер на закупку компактных полуавтоматических снайперских винтовок калибра .308 Win (7,62?51 NATO), которые могут эффективно использоваться для стрельбы с дистанций до 1000 м, а также будут легче и компактнее, чем M110.

В апреле 2016 года Минобороны США назвало немецкую компанию Heckler & Koch победителем тендера CSASS. При этом модель винтовки, которой будут вооружаться американские снайперы, оставалась в секрете. Вчера стало известно, что на замену M110 в армии принята модернизированная версия винтовки HK G28, получившая обозначение M110A1.

Согласно договору, первая "пробная" поставка будет состоять из 30 винтовок и набора аксессуаров к ним. В ходе тестирования представители Минобороны США определят оптимальную конфигурацию и набор дополнительных опций нового оружия. В дальнейшем для американской армии будут закуплены 3643 винтовки на сумму $44,5 млн (около $12 000 за единицу). Сумма контракта включает в себя поставки дополнительных аксессуаров (которые будут выбраны в ходе испытаний) и сменных запчастей, гарантийное обслуживание, а также базовое обучение солдат работе с новой оружейной системой.


Винтовка M110A1.
Источник: armyrecognition.com

Снайперская винтовка Heckler & Koch G28 была разработана по заказу бундесвера. В G28 применяется газоотводная автоматика с коротким ходом поршня и поворотным затвором. Стрелок может изменять настройки газового регулятора, что даёт возможность эффективно использовать глушитель. Винтовка G28 выпускается в двух версиях: "стандартной" и "патрульной", которые отличаются друг от друга лишь базовым набором аксессуаров. Эффективная дальность стрельбы составляет около 600 м по грудной мишени и порядка 800 м – по ростовой мишени. При стрельбе серией в десять выстрелов с расстояния 100 м максимальное рассеивание составило 4,5 см, что соответствует 1,5 угловой минуты.

Длина винтовки G28 составляет 965–1082 мм (изменяется благодаря использованию телескопического приклада), длина ствола – 420 мм. Вес оружия в "стандартной" комплектации составляет 5,8 кг, в "патрульной" – 5,15 кг. G28 имеет только полуавтоматический режим огня и может комплектоваться 10- и 20-зарядными магазинами.
11.10.2017
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Страны
Афганистан
Германия
Ирак
США

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