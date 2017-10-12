СМИ: Гиперзвуковые ракеты смогут устанавливаться почти на любой корабль ВМФ России
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Российский "Циркон" летает со скоростью в 8 Махов.
Источник: Проектный эскиз гиперзвуковой ракеты
По мнению американских экспертов, в середине 2020-х годов практически любой корабль ВМФ России сможет получить на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», способную лететь со скоростью свыше 5 Махов.
Как отмечает The National Interest, в апреле 2017 года было проведено несколько испытаний «Циркона», хотя предполагаемая максимальная скорость 8 Махов, по-видимому, завышена, однако правда в том, что Россия выпускает, возможно, лучше в мире ракеты.
Разработанный менее чем за 10 лет «Циркон» имеет радиус действия 800–1000 километров, что в три раза превосходит показатели американской ракеты «Гарпун», а высокая скорость и низкая заметность для радара делает затруднительным перехват ракеты.
В сообщениях российской прессы ракету «Циркон» описывают как неуязвимую. Это преувеличение, однако сочетание скорости и маневренности действительно представляет серьезную угрозу, пишет издание.
Опрошенные NI аналитики отмечают, что Россия разрабатывает «Циркон» с учетом возможности использовать для ее запусков установленную на кораблях ВМФ систему вертикального пуска.
«Плохая новость для ВМС США заключается в том, что в российском Военно-морском флоте этой системой оборудованы суда от крошечных корветов до тяжелых боевых крейсеров», – пишет издание.
Издание делает вывод, что в будущем большинство российских кораблей и подводных лодок получат гиперзвуковую ракету «Циркон», что является «примером нынешней линии России по модульности и функциональной совместимости вооружения».
Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия достигла серьезного успеха в разработке нового вида оружия – гиперзвукового. Ракета «Циркон» на недавних успешных испытаниях в восемь раз превысила скорость звука, и это означает, что российские крейсеры получат принципиально новые возможности по борьбе с американскими авианосцами.
Специальный доклад американских ВВС, выпущенный осенью 2016 года, говорил, что США отстают в гонке гиперзвуковых вооружений от России и Китая.
Дмитрий Зубарев
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12.10.2017
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