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Для самолетов SSJ100 собрали уже 300 серийных двигателей - ОДК

13.10.2017 Интерфакс-АВН 70 0
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SaM146
Российско-французский двигатель SaM146.
Источник: http://www.uecrus.com/

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Завод "ОДК-Сатурн" (Рыбинск) собрал 300-ый серийный двигатель для Sukhoi Superjet 100, сообщил в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Трехсотый серийный российско-французский двигатель SaM146 поставлен заказчику АО "Гражданские самолеты Сухого". При этом суммарная наработка парка SaM146 на сегодня превысила 700 тыс. летных часов", - сообщили "Интерфаксу-АВН" в четверг в пресс-службе ОДК.

В пресс-службе заявили, что в настоящее время не прекращается работа по дальнейшему совершенствованию SaM146 в части эксплуатационной технологичности, а также ресурсных и технических характеристик.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ОДК УК

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