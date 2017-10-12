Для самолетов SSJ100 собрали уже 300 серийных двигателей - ОДК



Российско-французский двигатель SaM146.

Источник: http://www.uecrus.com/ Российско-французский двигатель SaM146.Источник: http://www.uecrus.com/

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Завод "ОДК-Сатурн" (Рыбинск) собрал 300-ый серийный двигатель для Sukhoi Superjet 100, сообщил в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Трехсотый серийный российско-французский двигатель SaM146 поставлен заказчику АО "Гражданские самолеты Сухого". При этом суммарная наработка парка SaM146 на сегодня превысила 700 тыс. летных часов", - сообщили "Интерфаксу-АВН" в четверг в пресс-службе ОДК.

В пресс-службе заявили, что в настоящее время не прекращается работа по дальнейшему совершенствованию SaM146 в части эксплуатационной технологичности, а также ресурсных и технических характеристик.