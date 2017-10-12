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ДОСААФ России подготовил в этом году для ВДВ тысячу стрелков-парашютистов

13.10.2017 Интерфакс-АВН 65 0
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ДОСААФ
Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.
Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Образовательные учреждения ДОСААФ России в 2017 г. подготовили для Воздушно-десантных войск одну тысячу стрелков - парашютистов, которые прошли доармейскую спецподготовку, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг зампредседателя оборонного общества, директор департамента авиации, генерал-лейтенант Валерий Ретунский.

"В соответствии с программой подготовки стрелков-парашютистов по военно-учетной специальности (ВУС 100Д), утвержденной Генштабом Вооруженных сил, в текущем году подготовлено порядка тысячи призывников - добровольцев для службы в "крылатой пехоте". Большинство из них в ходе осеннего призыва будут призваны в части ВДВ", - сказал В.Ретунский.

Он отметил, что метод доармейской подготовки включает в себя 200-часовую общевойсковую и парашютно-десантную подготовку с выполнением трех прыжков с парашютом из самолета Ан-2 или вертолетов.

"Данный метод доармейской подготовки, который был отработан в течение двух лет в рамках эксперимента, способствует сокращению одиночной подготовки новобранцев в войсках, и как следствие, увеличивает время для воздушно-десантной подготовки в составе подразделений", - пояснил В.Ретунский.

По его словам, для интенсификации программы доармейской подготовки призывников ВДВ передал аэроклубам оборонного общества более 750 основных парашютов Д-10.

"Полученные от ВДВ парашюты были распределены в 38 аэроклубов, которые готовят призывников по программе доармейской подготовки", - отметил генерал.

Ранее председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков сообщил "Интерфаксу-АВН", что по заданию Генштаба Вооруженных сил в текущем году в ДОСААФ было подготовлено 29,5 тысяч специалистов по 15 военно-учетным специальностям.

По его словам, ДОССАФ совместно с командой ВДВ готовы осуществлять подготовку призывников на добровольной основе по программе доармейской подготовки и впредь. "В частности, в 2016 г. в клубах ДОСААФ было подготовлено в рамках эксперимента пять тысяч призывников для "крылатой гвардии". А в будущем мы будем увеличивать эту численность в два раза, но все, конечно, зависит от планов Генштаба", - констатировал А.Колмаков.
12.10.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
Продукция
Ан-2

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