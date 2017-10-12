Аргентина планирует приобрести самолеты БПА P-3C "Орион" из состава ВМС США



Патрульный самолет P-3C Orion ВВС Германии.

Источник: www.planespotters.net Патрульный самолет P-3C Orion ВВС Германии.Источник: www.planespotters.net

ЦАМТО, 12 октября. Группа технических специалистов Военно-морских сил Аргентины в конце сентября посетила США с целью оценки состояния и отбора для покупки двух самолетов базовой патрульной авиации (БПА) P-3C "Орион" из числа избыточных вооружений ВМС США.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на военные источники в Буэнос-Айресе, делегация посетила военно-морскую базу "Уидби-Айленд" (шт.Вашингтон). Специалисты оценили состояние самолетов P-3C, которые все еще эксплуатируются, но в ближайшее время будут сняты с вооружения после замены новыми P-8 "Посейдон". Согласно имеющимся данным, Аргентина рассчитывает реализовать т.н. "теплую передачу" выбранных самолетов (то есть, прямая передача от ВМС США аргентинским ВМС).

На текущий момент в состоянии пригодности к полетам остаются только три из шести P-3B, которые ВМС Аргентины приобрели из числа избыточных вооружений ВМС США в конце 1990-ых гг. Два самолета уже разукомплектованы на запчасти. Оценивается возможность ремонта и модернизации двух P-3B к стандарту P-3C, но в случае поставки дополнительных P-3C, они могут быть сняты с вооружения.

Согласно разработанным в прошлом году планам, ВМС Аргентины намерены использовать для патрулирования исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны от 4 до 6 самолетов БПА. Одной из задач самолетов БПА станет более эффективное противодействие незаконному промыслу рыбы траулерами из Китая и Северной Кореи в ИЭЗ Аргентины.

Ежегодно от незаконного вылова рыбы в пределах ИЭЗ Аргентины, расширенной в 2016 году ООН до 350 морских миль от береговой линии, страна теряет 100-150 млн. долл.