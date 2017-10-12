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Япония в ноябре-декабре продемонстрирует самолет ВТА C-2 потенциальным зарубежным заказчикам

13.10.2017 ЦАМТО 63 0
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Kawasaki C-2
ВТС Kawasaki C-2.
Источник: Airliners.net

ЦАМТО, 12 октября. Как заявил 6 октября представитель Воздушных сил самообороны Японии, самолет военно-транспортной авиации C-2 национальной разработки впервые совершит зарубежное турне на Ближний Восток и в Новую Зеландию для демонстрации потенциальным заказчикам.

Как сообщает Reuters, самолет C-2 производства компании Kawasaki Heavy Industries 8 ноября выполнит перелет в Объединенные Арабские Эмираты для участия в авиасалоне в Дубае, а с 25 ноября по 1 декабря будет демонстрироваться в Новой Зеландии.

По заявлению министра обороны Японии Ицунори Онодэра, интерес к С-2 проявили несколько стран, поэтому принято решение о его первой демонстрации за рубежом. Продажа C-2 позволила бы Японии получить первый крупный экспортный заказ на поставку продукции оборонного назначения.

Как сообщал ЦАМТО, в августе японское правительство рассмотрело вопрос продажи самолета C-2 Объединенным Арабским Эмиратам.

ОАЭ обратились к Японии с запросом о возможности покупки нескольких самолетов C-2. Министерство обороны и министерство экономики, торговли и промышленности Японии передали потенциальному заказчику необходимую информацию о самолете. Известно, что стороны уже провели переговоры о количестве, стоимости и других условиях продажи (результаты переговоров не разглашались).

МО Японии приступило к разработке самолета ВТА C-2 в 2001 году, планируя принять его на вооружение в 2011 году. Подрядчиком разработки была выбрана компания Kawasaki Heavy Industries. Первый полет опытный образец XC-2 выполнил в январе 2010 года. Первый контракт на серийное производство 20 самолетов МО Японии заключило с Kawasaki Heavy Industries в 2011 году. Однако из-за технических проблем и необходимости перепроектирования ряда отсеков разработка существенно затянулась. Самолет был официально принят на вооружение Воздушных сил самообороны Японии только в марте 2016 года. Всего МО Японии намерено приобрести до 60 самолетов С-2.

Длина C-2 составляет 44 м, ширина – 44,4 м, высота – 14,2 м, максимальная взлетная масса – 141 т. Самолет оснащен двумя двигателями CF6-80C2K1F. Дальность полета с грузом 20 т составляет 7600 км (у C-1 – 1700 км с грузом 3 т), с максимальной нагрузкой 30 т – 5600 км. Стоимость самолета оценивается в 19 млрд. иен (173 млн. долл.).
12.10.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Новая Зеландия
ОАЭ
Япония
Продукция
c-2
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Kawasaki

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