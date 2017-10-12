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Венесуэла планирует приобрести новые подводные лодки

13.10.2017 ЦАМТО 67 0
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Подлодка проект Лада. Архивное фото
Подлодка проект 677 "Лада". Архивное фото.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

ЦАМТО, 12 октября. Министр обороны Венесуэлы генерал-майор Владимир Падрино Лопес заявил, что венесуэльский флот получит новые подводные лодки.

Как сообщает Infodefensa.com, данное заявление министр сделал 6 октября в ходе церемонии открытия новой школы подводников на военно-морской базе "Агустин Армарио" в Пуэрто Кабельо.

Хотя В.Лопес не сообщил, о каких подводных лодках идет речь, завершились ли переговоры об их закупке и возможных сроках получения ДЭПЛ, очевидно, что он имел в виду российские подлодки, вопрос о приобретении которых обсуждается уже в течение десяти лет. Несколько лет назад Венесуэла выразила намерение закупить две российские ДЭПЛ "Амур-1650" (проект 677Э).

Министр также упомянул о состоянии имеющихся двух подводных лодок "Тип-209/1300" немецкой постройки. Как было отмечено, ДЭПЛ "Сабало" (S-31) временно не эксплуатируется в связи с перезарядкой батарей, подлодка "Карибе" (S-32) находится в ремонте на судостроительном предприятии Dianca.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Венесуэла
Германия
Россия
Продукция
Амур-1650
Проекты
209 тип
677 Лада

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