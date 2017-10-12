Большой десантный корабль "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания



Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016.

Источник: Curious / forums.airbase.ru Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 на якоре в Финском заливе, 21.08.2016.Источник: Curious / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 12 октября. Программа заводских ходовых испытаний новейшего большого десантного корабля (БДК) "Иван Грен" завершится в конце октября текущего года.

Специалисты предприятия-изготовителя приступили к заключительной стадии заводских ходовых испытаний. БДК совершил переход в сдаточную базу в Балтийске и готовится к выходу в море. Оставшиеся мероприятия в рамках ЗХИ включают работу с вооружением и комплексом связи. Кроме того, предстоит решить ряд вопросов по носовому и кормовому высадочным устройствам.

На вооружении БДК проекта 11711 будут стоять универсальные корабельные артиллерийские установки АК-176М и АК-630М. Также для поражения береговых целей и поддержки десанта корабль оснащается двумя корабельными установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" с дальностью стрельбы около 20 км. На палубе БДК предусмотрено базирование одного поисково-спасательного вертолета Ка-27 или транспортно-боевого вертолета Ка-29.

Корабли проекта 11711 могут принять на борт до 13 ед. тяжелой техники (танков) или до 36 боевых машин пехоты или бронетранспортеров, а также личный состав десантно-штурмовых подразделений, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.