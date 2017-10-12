СААБ поставляет в армию США маскировочные сети нового поколения
|
|
Маскировочная сеть.
Источник: vpk-news.ru
Новинка от шведского производителя, согласно рекламе не только уменьшает видимость в оптическом спектре, но и сделает технику "невидимой" для тепловизора и широкополосного радара.
На этой неделе на конференции Ассоциации армейских войск США (AUSA), проходящей в Вашингтоне (округ Колумбия) состоится выставка, посвященная последним инновациям в области наземных боевых действий. На ней покажут новую маскировочную сеть Breakaway от шведской компании Saab Barracuda. Новинка уже начала поступать в американские войска и использоваться военными. По крайней мере командование специальных операций США (SOCOM) уже начало использование подобных сетей без лишней огласки.
Breakaway (прорыв), это маскировочная сеть нового поколения. Несмотря на ее похожесть на классические маскировочные сети, использующиеся более ста лет, Breakaway не только скрывает технику от зрения противника, но и от тепловизоров и широкополосных радаров, по крайней мере согласно заверениям производителя.
Подобных качеств производителям удалось достичь за счет уникального состава волокон, из которых сплетена маскировочная сеть. Кроме того свою лепту вносит и уникальное плетение, которое производители называют "луковым стежком" (onion stitch) в то время как классическая маскировочная сеть шьется обычным вертикальным стежком.
Дополнительно производители говорят о повышенной прочности такой сети и о том, как удобно ее использоваться. В качестве доказательств рекламные видео и фото тепловизоров. Однако в реальности пока нельзя предсказать, будет ли подобная сеть настолько эффективна как о ней говорит производитель. По крайней мере вопросы возникают к тепловой сигнатуре объекта укрытого сетью, имеющей различные щели и отверстия.
На официальном сайте Saab Barracuda предполагается использовать эти сети для полного покрытия техники, создавая что-то вроде "одежды" для бронемашины.
|
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.10.2016 Германский модернизированный танк Leopard 2A7V
27.03.2015 Польша бьет в барабаны и гонит волну
11.03.2013 Saab приобретает технологии баллистической защиты
06.12.2012 Десант на броне. Почему никто не доверяет отечественным БТР?
22.02.2012 Последние новинки на рынке беспилотных летательных аппаратов
20.02.2012 Германия оснащает гаубицы PzH 2000 новой системой камуфляжа
14.10.2011 Компания СААБ продвигает на рынок ЗРК сверхмалого радиуса действия VSHORAD для обороны на последнем рубеже
30.07.2010 Ожидание бразильского контракта