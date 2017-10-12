СААБ поставляет в армию США маскировочные сети нового поколения



Маскировочная сеть.

Источник: vpk-news.ru Маскировочная сеть.Источник: vpk-news.ru

Новинка от шведского производителя, согласно рекламе не только уменьшает видимость в оптическом спектре, но и сделает технику "невидимой" для тепловизора и широкополосного радара.

На этой неделе на конференции Ассоциации армейских войск США (AUSA), проходящей в Вашингтоне (округ Колумбия) состоится выставка, посвященная последним инновациям в области наземных боевых действий. На ней покажут новую маскировочную сеть Breakaway от шведской компании Saab Barracuda. Новинка уже начала поступать в американские войска и использоваться военными. По крайней мере командование специальных операций США (SOCOM) уже начало использование подобных сетей без лишней огласки.

Breakaway (прорыв), это маскировочная сеть нового поколения. Несмотря на ее похожесть на классические маскировочные сети, использующиеся более ста лет, Breakaway не только скрывает технику от зрения противника, но и от тепловизоров и широкополосных радаров, по крайней мере согласно заверениям производителя.

Подобных качеств производителям удалось достичь за счет уникального состава волокон, из которых сплетена маскировочная сеть. Кроме того свою лепту вносит и уникальное плетение, которое производители называют "луковым стежком" (onion stitch) в то время как классическая маскировочная сеть шьется обычным вертикальным стежком.

Дополнительно производители говорят о повышенной прочности такой сети и о том, как удобно ее использоваться. В качестве доказательств рекламные видео и фото тепловизоров. Однако в реальности пока нельзя предсказать, будет ли подобная сеть настолько эффективна как о ней говорит производитель. По крайней мере вопросы возникают к тепловой сигнатуре объекта укрытого сетью, имеющей различные щели и отверстия.

На официальном сайте Saab Barracuda предполагается использовать эти сети для полного покрытия техники, создавая что-то вроде "одежды" для бронемашины.