Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СААБ поставляет в армию США маскировочные сети нового поколения

13.10.2017 Военно-промышленный курьер 63 0
0
Понравилась новость?
 0
Маскировочная сеть
Маскировочная сеть.
Источник: vpk-news.ru

Новинка от шведского производителя, согласно рекламе не только уменьшает видимость в оптическом спектре, но и сделает технику "невидимой" для тепловизора и широкополосного радара.

На этой неделе на конференции Ассоциации армейских войск США (AUSA), проходящей в Вашингтоне (округ Колумбия) состоится выставка, посвященная последним инновациям в области наземных боевых действий. На ней покажут новую маскировочную сеть Breakaway от шведской компании Saab Barracuda. Новинка уже начала поступать в американские войска и использоваться военными. По крайней мере командование специальных операций США (SOCOM) уже начало использование подобных сетей без лишней огласки.

 

Breakaway (прорыв), это маскировочная сеть нового поколения. Несмотря на ее похожесть на классические маскировочные сети, использующиеся более ста лет, Breakaway не только скрывает технику от зрения противника, но и от тепловизоров и широкополосных радаров, по крайней мере согласно заверениям производителя.

 

Подобных качеств производителям удалось достичь за счет уникального состава волокон, из которых сплетена маскировочная сеть. Кроме того свою лепту вносит и уникальное плетение, которое производители называют "луковым стежком" (onion stitch) в то время как классическая маскировочная сеть шьется обычным вертикальным стежком.

 

Дополнительно производители говорят о повышенной прочности такой сети и о том, как удобно ее использоваться. В качестве доказательств рекламные видео и фото тепловизоров. Однако в реальности пока нельзя предсказать, будет ли подобная сеть настолько эффективна как о ней говорит производитель. По крайней мере вопросы возникают к тепловой сигнатуре объекта укрытого сетью, имеющей различные щели и отверстия.

 

На официальном сайте Saab Barracuda предполагается использовать эти сети для полного покрытия техники, создавая что-то вроде "одежды" для бронемашины.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Швеция
Продукция
Barracuda
Компании
SAAB

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.10 00:37
  • 50
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 12.10 23:21
  • 70
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 21:37
  • 37
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 12.10 21:27
  • 1
Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов
  • 12.10 21:27
  • 2
"Армате" подстелют железный ковер
  • 12.10 21:21
  • 1
Сделай там
  • 12.10 21:14
  • 4
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 12.10 21:06
  • 1
На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
  • 12.10 21:03
  • 2
Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ
  • 12.10 20:45
  • 32
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 20:11
  • 1
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
  • 12.10 20:08
  • 1
Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
  • 12.10 20:02
  • 1
«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
  • 12.10 19:47
  • 5
Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)
  • 12.10 19:34
  • 4
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
другие обсуждаемые темы