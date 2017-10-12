Пентагон в поисках нового танка



Американский танк M1A2 "Абрамс".

Источник: © flickr.com, The U.S. Army Американский танк M1A2 "Абрамс".Источник: © flickr.com, The U.S. Army

В США начато концептуальное моделирование новой платформы для "танка будущего", правда, появиться в войсках он сможет не ранее 2040-х годов, сообщает Российская газета со ссылкой на издание Scout.

Похоже, в Пентагоне окончательно убедились, что основной танк Abrams исчерпал свой ресурс, в том числе модернизированный, отмечает издание.

По данным ресурса, основными требованиями к новой машине являются: "способность обнаруживать и уничтожать более широкий спектр целей на дальней дистанции, сбивать беспилотники с помощью лазеров и противостоять артиллерийскому огню противника".

Перспективный танк появится уже после того, как армия США примет на вооружение последнюю версию "Абрамса" – SEP v4, что должно произойти в 2020-х годах.

Эту модификацию обещали оснастить, в частности, "инфракрасными датчиками третьего поколения, позволяющими лучше обнаруживать цели, а также более смертоносными многоцелевыми танковыми снарядами калибра 120 мм, которые заменят собой сразу четыре вида существующих боеприпасов", напоминает издание.

Впрочем, для "Абрамса" – это предел, как его модернизировать дальше, разработчики не знают.

Сообщается, что особенностью новых танков станет заметно меньший вес за счет применения композитных материалов. Машина должна стать на 20 % легче 72-тонного "Абрамса". Это обеспечит большую мобильность, в том числе на сложных участках местности.