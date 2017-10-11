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Сельскохозяйственный самолет Т-500 выйдет в серию в 2018 году

13.10.2017 Ростех 74 0
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Т-500
Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17.
Источник: https://technologiya.ru

«РТ-Химкомпозит» планирует выпускать свыше ста машин ежегодно

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех, и компания «МВЕН» из Татарстана планируют к 2020 году производить 120 самолетов для сельскохозяйственных работ Т-500. Начало серийной сборки намечено на 2018 год.


К серийной сборке воздушного судно, которое призвано заменить устаревший АН-2, планируется приступить в первой половине следующего года, сразу после получения сертификата типа. В 2019 году ОНПП «Технология» готово поставить в строй около 60 машин для обработки сельхозугодий, а еще через год, к 2020-му, – удвоить количество выпускаемых единиц Т-500.


Специальный самолет нового поколения для проведения авиахимработ Т-500 был впервые представлен на МАКС-2017. Планер самолета полностью выполнен из композиционных материалов, при производстве применен метод горячего формования, поэтому воздушное судно может эксплуатироваться в регионах с жарким климатом.


Остекление Т-500 выполнено из высокопрочного материала, имеет многофункциональное покрытие, защищающее пилота от воздействия вредных внешних факторов.


Самолет может обрабатывать более 150 гектаров в час, а также приспособлен для выполнения мониторинга окружающей среды (особенно в пожароопасный период), обследования промышленных объектов большой протяженности, воздействия на гидрометеорологические явления, обработки лесов от вредителей, ликвидации разливов нефтепродуктов.
11.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ан-2
Т-500
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
Технология ОНПП Ромашина
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX

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