Пентагон заказал боевой лазер для истребителей
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Разработка боевых лазеров для авиации ведётся в рамках проекта SHiELD.
Источник: www.popmech.ru
Американская оборонная компания Lockheed Martin по заказу Министерства обороны США разрабатывает мощный лазерный генератор, который будет использоваться в перспективном боевом лазере для военных самолётов.
Разработка боевых высокоэнергетических лазеров для авиации ведётся по заказу Пентагона в рамках проекта SHiELD. Согласно условиям контракта, лазер должен уметь эффективно работать при полётах как на дозвуковой, так и на сверхзвуковой скорости. Боевые лазеры предназначены как для самозащиты, так и для уничтожения целей противника — других самолётов или наземных объектов. Основное преимущество лазера — низкая стоимость выстрела и отсутствие привычных патронов.
Лазер планируется разместить в подвесном контейнере, который по размерам сравним с инфракрасными или лазерными излучателями. Перспективные американские истребители Пентагон намерен оснастить тремя видами лазеров: маломощные установки мощностью менее одного киловатта будут использоваться для подсветки цели, наведения оружия и противодействия системам наблюдения противника.
Установки средней мощности (несколько десятков киловатт) планируется использовать для защиты истребителя от ракет, а лазер высокой мощности будет способен сбивать другие самолёты и уничтожать наземные цели. Мощные боевые лазеры рассматриваются прежде всего в контексте одного из типов вооружения для перспективных истребителей шестого поколения, но лазерные системы наведения и защиты от ракет планируется устанавливать и на действующие самолёты.
Разрабатываемый Lockheed Martin генератор лазерного излучения должен быть компактным и лёгким настолько, чтобы его можно было использовать на боевых самолётах. Прототип лазерной установки малой мощности будет испытан в 2021 году, а высокомощный лазер — чуть позже. Испытания будут проводиться на тактическом боевом самолёте, а стоимость контракта на разработку лазерного генератора составляет 26 миллионов долларов.
Александр Пономарев
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10.10.2017
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