"Калашников" начал торговать оружием в интернете
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Презентация новых разработок концерна Калашников в рамках международного военно-технического форума Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Оружейный концерн "Калашников" на выставке ARMS & Hunting – 2017 презентовал онлайн-магазин гражданского стрелкового оружия. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.
"Теперь любой желающий может оформить заказ на сайте Kalashnikov.com и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Для выбора доступен широкий выбор охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты", — отмечают в компании.
Для оформления заказа нужно заполнить специальную форму, указать место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. После этого с покупателем должен связаться менеджер клиентского отдела.
25 сентября концерн "Калашников" продемонстрировал концепт "летающего автомобиля".
В августе сообщалось, что министерство обороны приступило к тестированию электрических мотоциклов, произведенных концерном "Калашников". По словам гендиректора компании Алексея Криворучко, "Калашников" будет производить мотоциклы разных моделей и классов, однако упор будет сделан именно на электрические.
"Калашников" был создан в августе 2013 года на базе НПО "Ижмаш", находившегося в тяжелом финансовом положении. В ходе образования концерна госкорпорация "Ростех" сохранила за собой 51 процент акций, а 49 процентов были проданы двум частным инвесторам. Концерн выпускает автоматы "Калашников", а также охотничье и гражданское оружие под маркой "Байкал" и спортивное "Ижмаш".
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12.10.2017
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