Курс лекций "Армия и общество" прочитают в военных вузах субъектов РФ
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Военнослужащий на военно-техническом форуме Армия-2017.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Политолог Дмитрий Куликов открыл курс лекций в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Курс лекций "Армия и общество", посвященный изучению современных технологий взаимодействия с обществом, прочитают в военных вузах субъектов РФ. Об этом в четверг сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков.
В 2015 году курс был введен в высших военных учебных заведениях, расположенных в Москве, в том числе в Военной академии Генштаба ВС РФ, Общевойсковой академии, академии РВСН и Военном университете. Лекции курса читают известные политологи, менеджеры, журналисты, представители органов государственной власти. В частности, несколько лекций курса прочли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр образования Ольга Васильева, глава Минкультуры Владимир Мединский и глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"С этого года мы по утверждению министра обороны РФ пробуем выездной вариант. Мы ездим в войска, в военные учебные заведения и даем возможность ребятам послушать мнение ведущих журналистов, политологов о положении в стране и тех вопросах, которые им интересны", - сказал Салюков.
Он отметил, что курс лекций в четверг открывает в Михайловской военной артиллерийской академии Санкт- Петербурга политолог Дмитрий Куликов. Как рассказал журналистам политолог, после Санкт-Петербург лекторы настроены на работу в регионах РФ, так как тема взаимодействия армии и общества невероятно важна.
"Думаю, мы дальше поедем с огромным желанием. И если само министерство, главком и министр идут на это и приглашают нас к открытому взаимодействию, то мы с удовольствием", - сказал Куликов.
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12.10.2017
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