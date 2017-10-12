Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОСК распиливает "Воеводу"

13.10.2017 Коммерсантъ 57 0
0
Понравилась новость?
 0
Завод "Янтарь"
Завод "Янтарь".
Источник: Борис Регистер / Коммерсантъ

Корпус судна могут частично построить петербургские верфи

Часть корпусных работ по судну "Воевода" проекта 23700 Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может поручить петербургским предприятиям - Северной верфи и Балтийскому заводу. Причина, по словам представителей корпорации, лежит в высокой загрузке корпусного производства калининградского "Янтаря", который строит это судно по заказу Минпромторга. Заказ на строительство размещен Минпромторгом, однако неизвестны ни цена контракта, ни компания - эксплуатант судна. Собеседники "Ъ" намекают на его "специальное" предназначение.

По информации "Ъ", часть корпуса вспомогательного судна "Воевода" проекта 23700 может быть построена в Петербурге. Сегодня на заводе "Янтарь", который выполняет заказ Минпромторга по строительству изделия, рассматривают вариант, при котором часть корпусных работ будет передана Балтийскому заводу и Северной верфи. После постройки корпуса будут переведены в Калининград на плавучих понтонах, рассказал собеседник "Ъ".

Как сообщили "Ъ" на заводе "Янтарь", конкретного решения по этому вопросу еще не принято: вариант со строительством части корпуса на петербургских верфях рассматривается в числе других. Причиной, по которой часть корпусных работ может быть передана на Балтийский завод и Северную верфь, стала высокая загрузка корпусного производства "Янтаря". Сегодня калининградский завод формирует корпуса трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R (строятся для камчатского Рыболовецкого колхоза имени Ленина), океанографического исследовательского судна "Алмаз" (строится для Главного управления глубоководных исследований Минобороны - ГУГИ). На стадии насыщения корпуса находится второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" (строится для Военно-морского флота).

В ОСК также подтвердили информацию. "В настоящее время ОСК реализует проект "распределенная верфь", в который вовлечены практически все судостроительные заводы западного региона. В части, касающейся судна проекта 23700, привлечение ПАО СЗ "Северная верфь" и ООО "Балтийский завод - Судостроение" связано исключительно с загрузкой производственных мощностей завода "Янтарь"",- рассказали в корпорации.

Изготовление частей секций корпуса "Воеводы" в Петербурге и последующая их поставка в Калининград запланированы корпорацией на второй квартал 2018 года. Петербургские заводы выполнят только корпусные работы: насыщение секций оборудованием останется за "Янтарем". "Другие судостроительные заводы, входящие в периметр ОСК, привлекать к выполнению работ на этом судне не планируется",- отметили в корпорации.

Собеседники "Ъ" в судостроительной отрасли отмечают, что кооперация при сборке кораблей и судов применяется во всем мире. Так, в Великобритании в строительстве авианосца участвовали три верфи. В России такие примеры также есть: Балтийский завод несколько лет назад собрал половину корпуса "Мистраля" перед его отправкой во Францию. Кроме того, аргументом размещения частей корпуса на Балтийском заводе и Северной верфи служит слабая загрузка корпусного производства на этих петербургских верфях.

Вспомогательное судно "Воевода" было заложено в Калининграде весной 2017 года. Уже тогда собеседники "Ъ" высказали сомнение в том, что судно будет аварийно-спасательным, как утверждают на "Янтаре". Предположения колебались от "специального судна двойного назначения" до "яхты для высокопоставленных лиц" (см. "Ъ" от 11.04.2017).


Герман Костринский
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Балтийский завод
Минпромторг РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
11711
23700
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.10 00:37
  • 50
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 12.10 23:21
  • 70
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 21:37
  • 37
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 12.10 21:27
  • 1
Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов
  • 12.10 21:27
  • 2
"Армате" подстелют железный ковер
  • 12.10 21:21
  • 1
Сделай там
  • 12.10 21:14
  • 4
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 12.10 21:06
  • 1
На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
  • 12.10 21:03
  • 2
Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ
  • 12.10 20:45
  • 32
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 20:11
  • 1
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
  • 12.10 20:08
  • 1
Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
  • 12.10 20:02
  • 1
«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
  • 12.10 19:47
  • 5
Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)
  • 12.10 19:34
  • 4
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
другие обсуждаемые темы