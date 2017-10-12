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Ливан получил из США первые два самолета Super Tucano

13.10.2017 bmpd.livejournal.com 60 0
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Как сообщили вооруженные силы Ливана, 9 октября 2017 года на ливанскую авиабазу Хамат к северу от Бейрута прибыли, совершив самостоятельный перелет из США, первые два турбовинтовых учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (A-29) Super Tucano из шести, поставляемых Ливану американской стороной. Самолеты сохранили бортовые номера ВВС США 15-2021 и 15-2022.

Первые два турбовинтовых учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (A-29) Super Tucano, поставленные ВВС Ливана из США (бортовые номера ВВС США 15-2021 и 15-2022). Хамат (Ливан), 09.10.2017 (с) вооруженные силы Ливана

Напомним, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 5 июня 2015 года направило Конгрессу США уведомление о продаже Ливану по линии иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) шести самолетов Embraer EMB-314 (A-29) Super Tucano. В поставку должны были войти также 2000 70-мм ракет с лазерной полуактивной системой наведения APKWS. Общая стоимость поставки была оценена в 462 млн долл., и, финансировалась она в рамках американской помощи.

Генеральным подрядчиком поставки выступает американская корпорация Sierra Nevada Corporation. Сборка самолетов Super Tucano для Ливана (как и для Афганистана) осуществляется из машинокомплектов в США на совместном предприятии Sierra Nevada и Embraer в Джэксонвилле (штат Флорида).

Подготовка ливанских экипажей в США на данные самолеты была начата в марте 2017 года, поставка Ливану должна быть завершена к 31 июля 2019 года.

Первые два турбовинтовых учебно-боевых самолета (легких штурмовика) Embraer EMB-314 (A-29) Super Tucano, поставленные ВВС Ливана из США (бортовые номера ВВС США 15-2021 и 15-2022). Хамат (Ливан), 09.10.2017 (с) www.facebook.com/LebanesePlaneSpotters

Церемония передачи американской стороной ВВС Ливана первых двух турбовинтовых учебно-боевых самолетов (легких штурмовиков) Embraer EMB-314 (A-29) Super Tucano (бортовые номера ВВС США 15-2021 и 15-2022). Хамат (Ливан), 09.10.2017 (с) вооруженные силы Ливана
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ливан
США
Продукция
APKWS
EMB-314
Компании
Embraer
SNC

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