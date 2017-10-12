Трехсотый серийный двигатель SaM146 для авиалайнера SSJ100 собран на рыбинском «ОДК – Сатурн»



Российско-французский двигатель SaM146.

Источник: http://www.uecrus.com/ Российско-французский двигатель SaM146.Источник: http://www.uecrus.com/

Трехсотый серийный российско-французский двигатель SaM146, устанавливаемый на пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), собран на рыбинском ПАО «ОДК – Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и в составе силовой установки поставлен заказчику АО «Гражданские самолеты Сухого». При этом суммарная наработка парка SaM146 на сегодня превысила 700 тысяч летных часов.

SaM146 – интегрированная силовая установка, включающая двигатель и мотогондолу с реверсивным устройством. Поставки SaM146 и все услуги по послепродажному обслуживанию осуществляет компания PowerJet (совместное предприятие, основанное на принципах равноправного партнерства Safran Aircraft Engines и «ОДК – Сатурн»). «ОДК – Сатурн» отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя SaM146 и его испытания, а Safran Aircraft Engines — за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки. Двигатель SaM146, а также его производство, сертифицированы по нормам EASA и АР МАК

Российско-французский двигатель SaM146. Источник: http://www.uecrus.com/

В 2010 г. был отгружен первый серийный двигатель SaM146 , а с 2011 года начата его коммерческая эксплуатация в составе самолета SSJ100. Сегодня силовая установка SaM146 поднимает в воздух авиалайнеры 15 операторов как в России («Аэрофлот», «Якутия», «Ямал», «ИрАэро», «Газпромавиа», «Азимут» и другие эксплуатанты), так и в других странах — в частности, в Мексике, Ирландии, Таиланде (Королевские военно-воздушные силы) и Казахстане.

«Двигатель SaM146 и самолет Sukhoi Superjet 100 продаются не только в России, но и за рубежом, – говорит директор программы SaM146 ПАО «ОДК–Сатурн» Михаил Берденников. – И опыт эксплуатации наших двигателей весьма успешен в самых разных точках планеты, в самых разных климатических условиях – в Мексике, где жарко и высоко, в Якутии, где холодно. Везде двигатель показывает хорошие летные характеристики. Очень приятно, что силовая установка, которая находится в эксплуатации менее десяти лет, имеет гарантию вылета по расписанию на уровне 99,9 %, что соответствует лучшим мировым стандартам. Если сравнивать наш двигатель с другими двигателями мировой авиационной промышленности, например с CFM-56, разные модификации которого уже более 40 лет находятся в эксплуатации, то мы пока еще набираем обороты. И постоянно работаем над совершенствованием самого продукта. Сегодня у нас есть четыре сертифицированные модификации двигателя SaM146, это 1S17 – базовая версия, 1S18 – версия с увеличенной тягой и две модификации – 1S17С и 1S18С – для корпоративного самолета».

С целью создания отвечающей мировым требованиям системы поддержки заказчика созданы два центра распространения запчастей SaM146 — в подмосковном Лыткарино и во французском Виляроше. Подобная локализация складов позволяет доставить запчасти в течение суток практически в любую точку мира. В России и Франции функционируют два учебных центра для обучения технического персонала авиакомпаний и два ремонтных цеха для своевременного выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту. Созданы круглосуточный центр поддержки заказчиков, web-портал.

«Конструкция двигателя позволяет достаточно гибко осуществлять послепродажное обслуживание, – рассказывает Михаил Берденников. – Его можно быстро снять с крыла. К двигателю обеспечивается хороший доступ. На нем легко производить замену компонентов при линейном обслуживании. Конструкция SaM146 – модульная, и при применении концепции эксплуатации по техническому состоянию во время ремонтов нет необходимости производить их полную разборку, если требуется заменить детали или выполнить ремонт какого-либо из модулей. Что касается комфорта пассажиров и экологических параметров, то отмечу, что двигатель SaM146 отвечает всем соответствующим международным требованиям. Мотор работает тихо, в салоне комфортно».

При этом не прекращается работа по дальнейшему совершенствованию SaM146 в части эксплуатационной технологичности, а также ресурсных и технических характеристик.