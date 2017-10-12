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Армения может обеспечить свою безопасность с Россией, или без нее (Tert.am, Армения)

13.10.2017 ИноСМИ 70 0
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Ситуация в зоне карабахского конфликта
Ситуация в зоне карабахского конфликта.
Источник: © РИА Новости, Асатур Есаянц

Россия является дополнительным гарантом обеспечения безопасности Армении. Об этом в беседе с Tert. am заявил политолог Грант Мелик-Шахназарян, говоря о том, почему представители власти Армении говорят, что без России Армения не может обеспечивать свою оборону.

Грант Мелик-Шахназарян сказал, что он не знаком с этими заявлениями, но не верит, что какой-либо представитель власти Армении сказал бы, что без России мы не могли бы выиграть войну.

Отметим, что депутат от АРФ "Дашнакцутюн" (входит в правящую коалицию - прим. ред.) Армен Рустамян в беседе с Tert. am, говоря о четырехдневной апрельской войне 2016 года, сказал, что мы выиграли при поддержке России. "Мы выиграли в войне, которая совершенно недавно была нам навязана со стороны Азербайджана. Ведь факт остается фактом: какими ресурсами мы смогли выиграть войну? Это очевидный факт, так?", - отметил он.

Депутат от фракции правящей Республиканской Партии Армении Манвел Григорян, в свою очередь, заявил, что российское войско в Армении охраняет очень важные опорные пункты, а вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов сказал, что Армения не способна одна полностью осуществлять свою оборону.

Мелик-Шахназарян сказал, что возможно СМИ неправильно передали заявления данных особ, потому что они не могли уменьшить значение армянской армии ради увеличения роли России.

"Я исключаю возможность того, чтобы кто-то сказал, что мы выиграли в войне с помощью России, что без помощи России мы не обеспечиваем свою безопасность. Возможно говорили о положительных сторонах армяно-российского сотрудничества. Извините, но я не верю, вероятно СМИ неправильно передали их слова. Армен Рустамян не мог сказать, что мы победили в Апрельской войне благодаря России, потому что Россия не принимала участия в победе армянской стороны. Россия предприняла посреднические действия, чтобы было достигнуто перемирие", - сказал политолог.

Грант Мелик-Шахназарян подчеркнул, что любое государство само является гарантом своей безопасности, и никакое государство не связывает обеспечение своей безопасности с политикой других государств, в обратном случае Армения "не имела бы национальной армии, Службы Национальной безопасности, которые призваны обеспечивать нашу безопасность".

"Проблема Национальной безопасности является приоритетом для Армении и Арцаха, и наши ресурсы направляются на обеспечение безопасности. Путем налаживания международного сотрудничества создаются дополнительные гарантии. В этом плане для Армении большое значение имеет ОДКБ, сотрудничество с НАТО. Говорить, что безопасность Армении обеспечивается исключительно через Россию, не правильно. Да, роль России велика, но не исключительна", - сказал Мелик-Шахназарян.

По мнению политолога, если Россия не поможет Армении, то уровень процесса обеспечения безопасности Армении снизится, но мы не останемся беззащитными.

"Мы сможем решить вопрос нашей безопасности, будь то с Россией или без нее. Как известно, армяно-турецкую границу охраняет Россия, и если российские войска не будут ее защищать, для нас станет сложнее, однако это не означает, что мы не сможем обеспечить защиту этой границы. Хочу подчеркнуть, что речь идет о дополнительных гарантиях. Номер один для нашей безопасности - Вооруженные силы Армении", - сказал Грант Мелик-Шахназарян.


Тигрануи Мартиросян
12.10.2017
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Азербайджан
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