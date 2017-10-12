Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия пригрозила США ответить на снятие флагов с дипломатических объектов

13.10.2017 РИА Новости 46 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание торгпредства РФ в Вашингтоне со снятым российским флагом
Здание торгпредства РФ в Вашингтоне со снятым российским флагом.
Источник: © Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва рассмотрит, как ответить на действия Вашингтона в отношении российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вчера стало известно о новой - я могу официально заявить - враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений. С ранее захваченных агентами американских спецслужб зданий торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги", - заявила Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Москва расценивает произошедшее "как надругательство над государственным символом России".

"Уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала", - подчеркнула она.

Захарова выразила мнение, что Вашингтон сознательно рушит отношения с Москвой.

"Возможно, делают это специально, намеренно, чтобы создать неблагоприятный фон для начала деятельности в России нового посла США господина Хантсмана", - добавила дипломат.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Позднее со зданий сняли российские флаги. При этом в Госдепартаменте отказались объяснить причину таких мер. Москва заявила Вашингтону решительный протест, потребовав вернуть государственные символы на место и сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.10 00:37
  • 50
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 12.10 23:21
  • 70
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 21:37
  • 37
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 12.10 21:27
  • 1
Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов
  • 12.10 21:27
  • 2
"Армате" подстелют железный ковер
  • 12.10 21:21
  • 1
Сделай там
  • 12.10 21:14
  • 4
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 12.10 21:06
  • 1
На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
  • 12.10 21:03
  • 2
Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ
  • 12.10 20:45
  • 32
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 20:11
  • 1
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
  • 12.10 20:08
  • 1
Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
  • 12.10 20:02
  • 1
«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
  • 12.10 19:47
  • 5
Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)
  • 12.10 19:34
  • 4
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
другие обсуждаемые темы