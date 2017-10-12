Россия пригрозила США ответить на снятие флагов с дипломатических объектов



Здание торгпредства РФ в Вашингтоне со снятым российским флагом.

Источник: © Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter Здание торгпредства РФ в Вашингтоне со снятым российским флагом.Источник: © Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Москва рассмотрит, как ответить на действия Вашингтона в отношении российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вчера стало известно о новой - я могу официально заявить - враждебной акции властей США против наших дипломатических учреждений. С ранее захваченных агентами американских спецслужб зданий торгового представительства России в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги", - заявила Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Москва расценивает произошедшее "как надругательство над государственным символом России".

"Уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала", - подчеркнула она.

Захарова выразила мнение, что Вашингтон сознательно рушит отношения с Москвой.

"Возможно, делают это специально, намеренно, чтобы создать неблагоприятный фон для начала деятельности в России нового посла США господина Хантсмана", - добавила дипломат.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Позднее со зданий сняли российские флаги. При этом в Госдепартаменте отказались объяснить причину таких мер. Москва заявила Вашингтону решительный протест, потребовав вернуть государственные символы на место и сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись.