Россия подготовила для Таджикистана в 2017 году четыре батальонные и ротную группы
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Военнослужащие ВС Таджикистана.
Источник: catoday.org
Сергей Шойгу отметил, что в целях укрепления ВС Таджикистана в республику осуществляются поставки российского вооружения
ДУШАНБЕ, 12 октября. /ТАСС/. Четыре батальонных и одну ротную тактическую группу Вооруженных сил Таджикистана помогла подготовить Россия в 2017 году для прикрытия границы с соседним Афганистаном, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В этом году завершили подготовку четырех батальонных и одной ротной тактических групп Вооруженных сил Таджикистана, которые предназначены для прикрытия таджикско-афганской границы", - сказал Шойгу в четверг в ходе встречи с министром обороны Таджикистана генерал-лейтенантом Шерали Мирзо.
Шойгу отметил, что в целях укрепления Вооруженных сил Таджикистана в республику осуществляются поставки российского вооружения. "В вузах Минобороны России на безвозмездной основе готовим высококвалифицированные кадры для армии Таджикистана", - заявил он, отметив, что сейчас в России учатся более 560 военных республики. Также Шойгу рассказал, что на 201-й российской военной базе в Таджикистане организованы курсы для подготовки младших специалистов, на которых учатся до тысячи человек в год.
В Минобороны РФ, сказал Шойгу, считают важным наращивать количество мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. "В мае на полигоне Ляур в Таджикистане прошел конкурс по типу "Гонки героев". В нем приняли участие 12 команд от силовых ведомств Таджикистана и восемь команд от российских Вооруженных сил", - сказал Шойгу.
В июле проведена внезапная проверка готовности подразделений 201-й военной базы и Вооруженных сил Таджикистана к совместному выполнению задач по предназначению.
"При этом отработаны вопросы усиления охраны и обороны особо важных объектов на территории республики", - сказал Шойгу.
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12.10.2017
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