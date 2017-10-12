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Крейсер "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" провели артиллерийские стрельбы в рамках проверки

13.10.2017 ТАСС 65 0
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Варяг
Ракетный крейсер «Варяг».
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости

Представитель флота отметил, что также была проведена тренировка по отражению атаки с воздуха

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Варяг", флагман Тихоокеанского флота, и большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" в рамках итоговой проверки в четверг провели серию артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. Об этом сообщил журналистам представитель флота Николай Воскресенский.

"Крейсер и БПК в составе отряда провели артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводную цель условного противника. Также корабли отработали уничтожение плавающей мины", - сказал он.

Офицер отметил, что в четверг "Варяг" и "Адмирал Трибуц" также провели учения по отражению атак с воздуха, поставили помехи и обстреляли воздушную мишень.

В понедельник, 9 октября, "Варяг" выпустил крылатую ракету "Базальт" по надводной цели. В стрельбах тогда принимала участие атомная подводная лодка "Томск", которая произвела пуск ракеты "Гранит" из подводного положения. Ракеты были выпущены из Охотского моря на максимальную дальность, обе поразили цель.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Гранит
К-150 Томск
Компании
Базальт НПП
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
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