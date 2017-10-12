Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником стартовала с мыса Канаверал
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Источник: © EPA/SPACEX
Вскоре после запуска стало известно, что нижняя ступень ракеты-носителя совершила спуск на платформу в Атлантическом океане
НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в среду ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Старт состоялся в 18:53 по времени Восточного побережья США (01:53 мск четверга) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем интернет-сайте.
Данный гибридный аппарат предназначен для замены сразу двух спутников - AMC-15 и AMC-18. Первый из этих аппаратов, принадлежащий EchoStar, использовался для предоставления телекоммуникационных услуг на территории США и стран Карибского бассейна.
Для доставки спутника на орбиту SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при запуске в феврале этого года грузового корабля Dragon к Международной космической станции, после чего благополучно вернулась на Землю.
SpaceX удалось и в этот раз успешно посадить ступень, которая приземлилась на гигантскую плавучую платформу в Атлантическом океане. В компании подчеркнули, что хотят повторно использовать ее при дальнейших запусках.
Это уже третья успешная попытка многоразового использования нижнего элемента носителя, осуществленная компанией. Впервые SpaceX повторно использовала ступень, уже побывавшую в космосе, при запуске телекоммуникационного спутника SES-10 в конце марта этого года. Второй раз это произошло при выводе на орбиту болгарского спутника связи BulgariaSat-1 в июне.
Вскоре после запуска стало известно, что нижняя ступень ракеты-носителя совершила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане.
"Нижняя ступень Falcon 9 приземлилась на платформу", - заявил представитель компании в эфире прямой трансляции, которую SpaceX вела на своем сайте.
Ранее данный элемент носителя уже использовался при запуске в феврале этого года грузового корабля Dragon к Международной космической станции, после чего благополучно вернулся на Землю. В компании подчеркнули, что хотят повторно использовать ступень и в дальнейшем.
Falcon 9 запустила спутник двойного назначения SES-11/EchoStar 105, который будет использоваться для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов и стран Карибского бассейна, а также для ретрансляции кабельного ТВ и телевидения высокой четкости в США, Канаде и Мексике.
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12.10.2017
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