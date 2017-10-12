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Ракета Falcon 9 с телекоммуникационным спутником стартовала с мыса Канаверал

13.10.2017 ТАСС 57 0
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Запуск ракеты-носителя Falcon 9
Запуск ракеты-носителя Falcon 9.
Источник: © EPA/SPACEX

Вскоре после запуска стало известно, что нижняя ступень ракеты-носителя совершила спуск на платформу в Атлантическом океане

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в среду ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Старт состоялся в 18:53 по времени Восточного побережья США (01:53 мск четверга) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Прямую трансляцию запуска SpaceX вела на своем интернет-сайте.

Данный гибридный аппарат предназначен для замены сразу двух спутников - AMC-15 и AMC-18. Первый из этих аппаратов, принадлежащий EchoStar, использовался для предоставления телекоммуникационных услуг на территории США и стран Карибского бассейна.

Для доставки спутника на орбиту SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9, которая ранее уже применялась при запуске в феврале этого года грузового корабля Dragon к Международной космической станции, после чего благополучно вернулась на Землю.

SpaceX удалось и в этот раз успешно посадить ступень, которая приземлилась на гигантскую плавучую платформу в Атлантическом океане. В компании подчеркнули, что хотят повторно использовать ее при дальнейших запусках.

Это уже третья успешная попытка многоразового использования нижнего элемента носителя, осуществленная компанией. Впервые SpaceX повторно использовала ступень, уже побывавшую в космосе, при запуске телекоммуникационного спутника SES-10 в конце марта этого года. Второй раз это произошло при выводе на орбиту болгарского спутника связи BulgariaSat-1 в июне.

Вскоре после запуска стало известно, что нижняя ступень ракеты-носителя совершила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане. 

"Нижняя ступень Falcon 9 приземлилась на платформу", - заявил представитель компании в эфире прямой трансляции, которую SpaceX вела на своем сайте.

Ранее данный элемент носителя уже использовался при запуске в феврале этого года грузового корабля Dragon к Международной космической станции, после чего благополучно вернулся на Землю. В компании подчеркнули, что хотят повторно использовать ступень и в дальнейшем.

Falcon 9 запустила спутник двойного назначения SES-11/EchoStar 105, который будет использоваться для предоставления телекоммуникационных услуг на территории Соединенных Штатов и стран Карибского бассейна, а также для ретрансляции кабельного ТВ и телевидения высокой четкости в США, Канаде и Мексике.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Болгария
Канада
Мексика
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
Земля
ИТ
МКС

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