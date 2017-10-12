В СФ заявили о готовности российской армии противостоять угрозам с Запада



Военно-технический форум АРМИЯ-2016. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Военно-технический форум АРМИЯ-2016. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Западная группировка РФ в ее нынешнем составе без усиления способна минимизировать не только угрозы, исходящие от усиления военного присутствия США в Польше и Прибалтике, но и большего масштаба, заявил РИА Новости бывший глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Виктор Озеров.

Минобороны РФ в четверг сообщило, что у границ РФ в Прибалтике фактически развернута целая дивизия ВС США. По данным российского оборонного ведомства, в Польшу прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась вместе с бронетехникой, при этом в Прибалтике осталась техника 3-й американской бригады.

"С учётом созданных группировок нельзя отрицать наличия дополнительных боевых потенциалов стран НАТО, но сегодня Западная группировка способна минимизировать угрозы не только заявленных сил, но и большего масштаба", - сказал Озеров.