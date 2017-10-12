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В Минобороны объяснили западную истерию из-за учений с Белоруссией

13.10.2017 РИА Новости 65 0
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 12 октя - РИА Новости. Западная истерия, развернувшая в СМИ во время российско-белорусских учений "Запад-2017", оказалась лишь прикрытием для прибытия американских военных в Прибалтику, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учений "Запад-2017" в Польшу "по-тихому" прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой.

"Вся истерия прибалтов и поляков о "русской угрозе" от российско-белорусских учений "Запад-2107" - мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона. Так кто же готовит агрессию?" - подчеркнул Конашенков.
12.10.2017
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принадлежат РИА Новости
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Минoбороны РФ
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Конашенков Игорь
Проекты
Военные учения

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