В Минобороны объяснили западную истерию из-за учений с Белоруссией



Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 12 октя - РИА Новости. Западная истерия, развернувшая в СМИ во время российско-белорусских учений "Запад-2017", оказалась лишь прикрытием для прибытия американских военных в Прибалтику, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учений "Запад-2017" в Польшу "по-тихому" прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой.

"Вся истерия прибалтов и поляков о "русской угрозе" от российско-белорусских учений "Запад-2107" - мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона. Так кто же готовит агрессию?" - подчеркнул Конашенков.