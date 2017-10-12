В Минобороны объяснили западную истерию из-за учений с Белоруссией
|
|
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России Запад-2017.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 октя - РИА Новости. Западная истерия, развернувшая в СМИ во время российско-белорусских учений "Запад-2017", оказалась лишь прикрытием для прибытия американских военных в Прибалтику, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он рассказал, что на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учений "Запад-2017" в Польшу "по-тихому" прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там (Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) тоже вместе со своей бронетехникой.
"Вся истерия прибалтов и поляков о "русской угрозе" от российско-белорусских учений "Запад-2107" - мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона. Так кто же готовит агрессию?" - подчеркнул Конашенков.
|
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.10.2017 РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
06.10.2017 Постпред РФ: НАТО пытается искусственно завысить число участников учений "Запад-2017"
18.09.2017 "Запад-2017" нацелен на защиту Востока
11.09.2017 В Минобороны РФ удивлены словами главы военного ведомства ФРГ об учениях "Запад-2017"
21.07.2017 100-тонная боевая машина стратегического ракетного комплекса "Ярс" форсировала 500-метровый участок Оки
15.05.2017 Минобороны отреагировало на призыв США пригласить прессу на учения
11.04.2017 «Томагавки» – российской армии
10.04.2017 Заявление официального представителя МО РФ по факту нанесения ракетного удара ВМС США по авиабазе Аш-Шайрат в Сирии