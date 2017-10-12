Первый опытный образец шведского самоходного миномета Mjolner



Прототип-демонстратор шведской 120-мм самоходной минометной системы Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90.

Источник: BAE Systems Прототип-демонстратор шведской 120-мм самоходной минометной системы Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90.Источник: BAE Systems

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Christopher F. Foss "Sweden’s twin 120 mm mortar system takes shape", BAE Systems Hägglunds AB (одно из шведских подразделений корпорации BAE Systems) завершило изготовление прототипа-демонстратора 120-мм двухствольного самоходного миномета Mjölner для шведской армии, выполненного на шасси боевой машины пехоты CV90, и намерено в ближайшее время начать испытания системы.

Напомним, что шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets Мaterielverk (FMV) 23 декабря 2016 года выдало корпорации BAE Systems контракт стоимостью 575 млн крон (68 млн долл) на поставку шведской армии 40 самоходных минометных систем Mjölner калибра 120 мм на шасси боевой машины пехоты CV90. Работы выполняются специально образованной компанией HB Utveckling AB, которая является совместным предприятием двух шведских подразделений BAE Systems - компаний BAE Systems Bofors AB и BAE Systems Hägglunds AB. В шведской армии самоходные минометы Mjölner получили обозначение Granatkastarpansarbandvagn 90120 (Grkpbv 90120), поставки 40 серийных систем должны быть начаты в первом квартале 2019 года и вестись до конца 2020 года.

Система Mjölner разработана по заказу шведской армии шведскими подразделениями BAE Systems в качестве замены для ранее планировавшихся закупкой для сухопутных войск 40 автоматизированных 120-мм двухствольных минометных систем AMOS также на базе БМП CV90. Напомним, что система AMOS (Advanced Mortar System) с 1996 года разрабатывалась совместно BAE Systems Hägglunds и финской группой Patria (отвечавшей за артиллерийскую часть), однако ее доводка сильно затянулась и в итоге AMOS в небольшом количестве в последние несколько лет была закуплена только вооруженными силами Финляндии (18 систем на шасси колесного БТР Patria AMV).

Две башенные установки системы AMOS были в начале 2000-х годов получены министерством обороны Швеции, и испытывались на шасси БМП CV90 и на штурмовом катере типа Combatboat 90. Шведская армия планировала приобрести 40 систем AMOS на базе CV90, но в 2009 году шведское военное ведомство в связи с неудовлетворенностью характеристиками системы AMOS и сокращением военных расходов аннулировало этот проект, хотя 40 ходовых частей CV90 для установки AMOS были уже изготовлены BAE Systems Hägglunds. Теперь эти 40 ходовых частей, находящихся на хранении, предполагается использовать для установки на них систем Mjölner.

Артиллерийская часть системы Mjölner (название - молот Тора в скандинавской мифологии) разработана BAE Systems Bofors, а BAE Systems Hägglunds отвечает за установку и за ее интеграцию на шасси CV90. В отличие от высокоавтоматизированной системы АMOS, система Mjölner представляет собой достаточно простой двухствольный гладкоствольный миномет со стволами "обычного минометного типа" с противооткатными устройствами и с ручным заряжанием с дульной (!) части. Для стрельбы используются обычные 120-мм мины с дальностью стрельбы до 9 км. Для заряжания с дула применяется выдвижной механизм заряжания, подающий две мины. Выстрелы производятся последовательно с небольшим интервалом. По иронии, согласно шведским публикациям, такая примитивная традиционная система обеспечивает большую практическую скорострельность (заявлена длительная скорострельность 10 выстрелов в минуту, максимум до 16 выстрелов в минуту), чем пресловутый автоматизированный AMOS, хотя, конечно, Mjölner недоступны некоторые сложные режимы стрельбы АMOS. Также, в отличие от AMOS, ведение огня Mjölner возможно только с места, хотя якобы возможна перезарядка миномета на ходу. Угол заряжания системы от 45 до 85 град, после выстрела под другим углом блок стволов должен приводиться на угол заряжания. Система управления огнем Mjölner также "упрощенная", хотя машина и оснащена инерциально-спутниковой навигационной системой.

Минометы размещены во вращающейся стальной броневой башне, причем вращение башни будет осуществляться только ручным (!) приводом. Полная масса башни 7 тонн. Боеукладка из 50 мин находится в задней части башни, подача ручная, возможно наличие дополнительной боеукладки в корпусе машины. Экипаж четыре человека - командир, механик-водитель и два заряжающих. Расчет при стрельбе находится в боевом отделении в стоячем положении в полный рост.

Самоходными минометами Grkpbv 90120 планируется по перспективной организации шведской армии "Оrganisation 18" вооружить минометные батареи пяти "тяжелых маневренных" мотопехотных батальонов (41-й, 42-й, 72-й, 191-й и 192-й), по восемь установок в батарее.

Система Mjölner была выбрана шведской армией из ряда в числе трех других рассматривавшихся альтернатив для 120-мм самоходной минометной системы на базе CV90: возвращение к модифицированной системе AMOS, приобретение системы Patria NEMO (фактически одноствольный вариант AMOS), и, наконец, примитивная установка 120-мм миномета с откатными устройствами в открытом сверху десантном отделении шасси CV90. Несмотря на выбор в виде Mjölner относительно простого и дешевого варианта самоходного миномета, эта система будет для шведской армии значительным прогрессом по сравнению с используемыми сейчас 120-мм буксируемыми минометами GRK m/41 финского образца 1941 года.