Вопрос о строительстве судна обеспечения "Воевода" проекта 23700



Проектное изображение судна обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700.

Источник: АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Проектное изображение судна обеспечения аварийно-спасательных работ проекта 23700.Источник: АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Как сообщает санкт-петербургское издание газеты "Коммерсантъ" в статье Германа Костринского "ОСК распиливает "Воеводу". Корпус судна могут частично построить петербургские верфи", часть корпусных работ по судну "Воевода" проекта 23700 Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может поручить петербургским предприятиям - Северной верфи и Балтийскому заводу. Причина, по словам представителей корпорации, лежит в высокой загрузке корпусного производства калининградского "Янтаря", который строит это судно по заказу Минпромторга. Заказ на строительство размещен Минпромторгом, однако неизвестны ни цена контракта, ни компания - эксплуатант судна. Собеседники "Ъ" намекают на его "специальное" предназначение.

По информации "Ъ", часть корпуса вспомогательного судна "Воевода" проекта 23700 может быть построена в Петербурге. Сегодня на заводе "Янтарь", который выполняет заказ Минпромторга по строительству изделия, рассматривают вариант, при котором часть корпусных работ будет передана Балтийскому заводу и Северной верфи. После постройки корпуса будут переведены в Калининград на плавучих понтонах, рассказал собеседник "Ъ".

Как сообщили "Ъ" на заводе "Янтарь", конкретного решения по этому вопросу еще не принято: вариант со строительством части корпуса на петербургских верфях рассматривается в числе других. Причиной, по которой часть корпусных работ может быть передана на Балтийский завод и Северную верфь, стала высокая загрузка корпусного производства "Янтаря". Сегодня калининградский завод формирует корпуса трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R (строятся для камчатского Рыболовецкого колхоза имени Ленина), океанографического исследовательского судна "Алмаз" (строится для Главного управления глубоководных исследований Минобороны - ГУГИ). На стадии насыщения корпуса находится второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" (строится для Военно-морского флота).

В ОСК также подтвердили информацию. "В настоящее время ОСК реализует проект "распределенная верфь", в который вовлечены практически все судостроительные заводы западного региона. В части, касающейся судна проекта 23700, привлечение ПАО СЗ "Северная верфь" и ООО "Балтийский завод - Судостроение" связано исключительно с загрузкой производственных мощностей завода "Янтарь"",- рассказали в корпорации.

Изготовление частей секций корпуса "Воеводы" в Петербурге и последующая их поставка в Калининград запланированы корпорацией на второй квартал 2018 года. Петербургские заводы выполнят только корпусные работы: насыщение секций оборудованием останется за "Янтарем". "Другие судостроительные заводы, входящие в периметр ОСК, привлекать к выполнению работ на этом судне не планируется",- отметили в корпорации.

Собеседники "Ъ" в судостроительной отрасли отмечают, что кооперация при сборке кораблей и судов применяется во всем мире. Так, в Великобритании в строительстве авианосца участвовали три верфи. В России такие примеры также есть: Балтийский завод несколько лет назад собрал половину корпуса "Мистраля" перед его отправкой во Францию. Кроме того, аргументом размещения частей корпуса на Балтийском заводе и Северной верфи служит слабая загрузка корпусного производства на этих петербургских верфях.

Вспомогательное судно "Воевода" было заложено в Калининграде весной 2017 года. Уже тогда собеседники "Ъ" высказали сомнение в том, что судно будет аварийно-спасательным, как утверждают на "Янтаре". Предположения колебались от "специального судна двойного назначения" до "яхты для высокопоставленных лиц" (см. "Ъ" от 11.04.2017).