Учения с органами военного управления началось в трех регионах Дальнего Востока



Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.

Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости" Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"

Благовещенск. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Учения с выводом всех командных пунктов на полигоны стартовало в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, а также ряде воинских частей центрального подчинения.

"Офицеры управлений и штабов на практике продемонстрируют навыки по управлению подчиненными в ходе маневренной оборонительной операции, организации взаимодействия между подразделениями родов войск при отражении атак подразделений условного противника. В ходе учения, учитывая характер современных боевых действий, пункты управления будут выдвинуты на значительные расстояния", - сообщает пресс-служба ВВО.

Мотострелковые подразделения, усиленные танками и артиллерией выполнят рейдовые и разведывательно-поисковые действия, а также проведут контрольные боевые стрельбы.

В маневрах принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц различной военной техники. Задействованы новейшие средства связи, обеспечивающие высокоскоростную защищенную видеоконференцсвязь, в том числе через каналы космической спутниковой связи.

мсв ад