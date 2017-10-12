Учения с органами военного управления началось в трех регионах Дальнего Востока
|
|
Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ВВО на учениях в Хабаровском крае, май 2017 года.
Источник: Игорь Онучин/РИА "Новости"
Благовещенск. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Учения с выводом всех командных пунктов на полигоны стартовало в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, а также ряде воинских частей центрального подчинения.
"Офицеры управлений и штабов на практике продемонстрируют навыки по управлению подчиненными в ходе маневренной оборонительной операции, организации взаимодействия между подразделениями родов войск при отражении атак подразделений условного противника. В ходе учения, учитывая характер современных боевых действий, пункты управления будут выдвинуты на значительные расстояния", - сообщает пресс-служба ВВО.
Мотострелковые подразделения, усиленные танками и артиллерией выполнят рейдовые и разведывательно-поисковые действия, а также проведут контрольные боевые стрельбы.
В маневрах принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц различной военной техники. Задействованы новейшие средства связи, обеспечивающие высокоскоростную защищенную видеоконференцсвязь, в том числе через каналы космической спутниковой связи.
мсв ад
|
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.10.2017 Главы военных ведомств стран СНГ согласовали план повышения боевых возможностей совместной системы ПВО
13.10.2017 Курс лекций "Армия и общество" прочитают в военных вузах субъектов РФ
13.10.2017 РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
13.10.2017 В Оренбургской области прошли итоговые учения мотострелков и танкистов с боевой стрельбой
13.10.2017 Корабли Каспийской флотилии провели ракетные стрельбы
13.10.2017 Шойгу хочет ускорить разработку плана применения группировки войск ВС РФ и Таджикистана
13.10.2017 Военные учения сил ОДКБ пройдут в ноябре в Таджикистане
13.10.2017 В Минобороны объяснили западную истерию из-за учений с Белоруссией