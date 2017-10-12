Карасин назвал резолюцию ПА НАТО по черноморскому региону венцом провокационности
|
|
Штаб-квартира НАТО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Замминистра иностранных дел РФ обратил внимание на "возросшую в последние годы военную активность НАТО"
ЖЕНЕВА, 11 октября. /ТАСС/. Резолюция Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО по безопасности и стабильности в зоне Черного моря, где речь идет о ситуации в Закавказье, - венец провокационности, она использует абсолютно неприемлемый язык. Об этом заявил в среду ТАСС статс- секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
"Мы вместе с нашими коллегами из Сухума и Цхинвала акцентировали внимание на возросшую в последние годы военную активность НАТО, которая выражается в проведении масштабных учений на территории Грузии с переброской тяжелой военной техники, - сказал он. - Венцом провокационности может служить принятая 9 октября, буквально накануне встречи в Женеве, резолюция Парламентской ассамблеи НАТО в Бухаресте, язык которой является абсолютно неприемлемым".
"Все это привносит в регион Южного Кавказа нервозность, провоцирует обострение эмоций", - подчеркнул Карасин.
В понедельник ПА НАТО приняла следующие резолюции: "Стабильность и безопасность в зоне Черного моря", "Более тесное сотрудничество между НАТО и ЕС", "Поддержка национальных вооруженных сил и сил безопасности в Афганистане", "Подходы к вызовам со стороны Юга", "Распределение ответственности - выполнение обещаний" и "Сохранение технологического преимущества НАТО: стратегическая адаптация, исследования и развитие в области обороны".
В резолюции "Стабильность и безопасность в районе Черного моря" говорится об усиливающейся напряженности в регионе, необходимости для НАТО продолжать стратегические дискуссии с Грузией, а Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями.
|
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.10.2017 РФ может усилить группировку "Искандеров" в ответ на развертывание в Польше дивизии США
11.10.2017 Хождение по рекам
11.10.2017 СМИ: польские грибники сорвали учения американских танкистов
10.10.2017 Экс-глава Пентагона рассказал, из-за чего может начаться ядерная война
10.10.2017 Россия, видимо, нарушает норвежские территориальные воды (AldriMer.no, Норвегия)
09.10.2017 Западная воздушная разведывательная операция по слежению за учениями "Запад-2017"
09.10.2017 В Пентагоне призывают Россию к открытости при проведении учений
06.10.2017 Над всей Россией: зачем Минобороны "встряхнуло" дальнюю авиацию