Корабли Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Бруней



Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

Источник: © Сергей Орлов/ТАСС Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".Источник: © Сергей Орлов/ТАСС

В порту Муара российские моряки встретятся с военно-политическим руководством и дипломатами страны

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл в четверг с визитом в порт Муара (Бруней), где российских моряков ждут встречи с военно-политическим руководством и дипломатами азиатской страны. Об этом сообщил официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"Сегодня в рамках реализации программы развития военного сотрудничества отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Пантелеев", а также большого морского танкера "Борис Бутома" прибыл в порт Муара (Бруней). В период стоянки российских кораблей в Муаре запланировано их посещение представителями высшего военно-политического руководства Брунея, дипломатического корпуса иностранных государств, жителями и гостями города", - сказал Воскресенский.

Также тихоокеанцев ждут соревнования по футболу между моряками двух стран, автобусные экскурсии по историческим местам города Бандар-Сери-Бегаван, посещение местного музея искусства.

Планируется, что заход российских кораблей в Бруней продлится до 17 октября.