Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Власти Австралии не несут ответственности за киберзащиту взломанного подрядчика минобороны

13.10.2017 ТАСС 55 0
0
Понравилась новость?
 0
Информационная атака. Архивное фото
Информационная атака. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Инцидент является "полезным напоминанием бизнесу и правительству о важности серьезного отношения к вопросам кибербезопасности", уверен Кристофер Пайн

СИДНЕЙ, 12 октября. /ТАСС/. Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн заявил, что правительство страны не несет ответственности за плохую киберзащиту одной из частных компаний-подрядчиков министерства обороны, система которой была взломана хакером.

"Не думаю, что стоит пытаться взваливать на федеральное правительство вину за бреши в компьютерной защите маленького предприятия", - заявил министр, беседуя в четверг с журналистами. По его словам, этот инцидент является "полезным напоминанием бизнесу и правительству о важности серьезного отношения к вопросам кибербезопасности".

"К счастью, похищенная информация носила не военный, а коммерческий характер, тем не менее это был очень серьезный инцидент, мы проводим расследование и доберемся до истины", - подчеркнул министр.

В среду местные СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Управления радиотехнической обороны Австралии Митчелла Кларка сообщили, что неизвестный хакер похитил у одной из австралийских компаний секретную информацию о новейших системах вооружений. Кларк признал, что "взлом был обширным и крайне серьезным". Он отметил, что похищенные материалы включали информацию, связанную с "многоцелевым истребителем-бомбардировщиком F-35, военно-транспортным самолетом C-130 Hercules, самолетом-разведчиком P-8 Poseidon", авиабомбами JDAM и несколькими военными кораблями".

По словам Кларка, инцидент произошел в июле прошлого года, и объектом хакерской атаки стала "небольшая авиационная инженерная компания", в которой работают около 50 человек, в том числе лишь один специалист по IT-технологиям.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
C-130
F-35
JDAM
P-8 Poseidon
Небо РЛК
Проекты
ИТ
Кибербезопасность

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.10 00:37
  • 50
В США объяснили отсталость российского оружия
  • 12.10 23:21
  • 70
Т-90: 25 лет в строю и вне конкуренции
  • 12.10 21:37
  • 37
Минобороны заново сформировало 45-й отдельный инженерно-маскировочный полк
  • 12.10 21:27
  • 1
Позор Украины: попытка "содрать" "Терминатор" рассмешила экспертов
  • 12.10 21:27
  • 2
"Армате" подстелют железный ковер
  • 12.10 21:21
  • 1
Сделай там
  • 12.10 21:14
  • 4
"Супер-БМП" сдала экзамены
  • 12.10 21:06
  • 1
На учениях КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2017" прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВС Армении
  • 12.10 21:03
  • 2
Северокорейские спецназовцы на учениях отработали атаку при помощи парапланов на командный центр войск Южной Кореи и США - СМИ
  • 12.10 20:45
  • 32
Видео: Американцы испытали непрерывной стрельбой АК и М4А1
  • 12.10 20:11
  • 1
Полный эрзац: самое нелепое оружие украинской оборонки
  • 12.10 20:08
  • 1
Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
  • 12.10 20:02
  • 1
«Уралвагонзавод» заплатит почти 10 млн рублей за срыв госконтракта
  • 12.10 19:47
  • 5
Израиль "взломал" "Касперского", а потом предупредил АНБ США, что его инструменты были похищены (The Washington Post)
  • 12.10 19:34
  • 4
Российский летающий мотоцикл испытала полиция Дубая
другие обсуждаемые темы