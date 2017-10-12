Россия передала Казахстану исходные данные по разработке комплекса "Байтерек" на Байконуре



Космодром Байконур.

Источник: © Егор Алеев/ТАСС Космодром Байконур.Источник: © Егор Алеев/ТАСС

Предполагается, что казахстанская сторона профинансирует работы по модернизации объектов под новую российскую ракету-носитель "Союз-5"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская сторона передала Казахстану данные на разработку технико-экономического обоснования по строительству наземного комплекса "Байтерек" под новую российскую ракету-носитель "Союз-5" на космодроме Байконур. Об этом сообщили в среду ТАСС в РКК "Энергия" (предприятие - изготовитель ракет "Союз-5").

"В настоящее время российской стороной переданы исходные данные на разработку технико-экономического обоснования под новую российскую ракету-носитель "Союз-5", - сказали в корпорации.

Там добавили, что казахстанская сторона в рамках пятого заседания межправкомиссии по комплексу Байконур "выразила заинтересованность в создании ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", предполагается, что казахстанская сторона профинансирует работы по модернизации объектов наземной космической инфраструктуры".

Как сообщалось ранее, модернизировать планируется имеющийся на Байконуре стартовый комплекс для ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет переделан Казахстаном под новую российскую ракету "Союз-5".

Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год с кораблем "Федерация" без экипажа, а в 2024 году - с экипажем.

Впоследствии "Союз-5" должен стать основой первой ступени новой российской ракеты сверхтяжелого класса, которая должна стартовать с космодрома Восточный в 2028 году.