Россия передала Казахстану исходные данные по разработке комплекса "Байтерек" на Байконуре
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Космодром Байконур.
Источник: © Егор Алеев/ТАСС
Предполагается, что казахстанская сторона профинансирует работы по модернизации объектов под новую российскую ракету-носитель "Союз-5"
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская сторона передала Казахстану данные на разработку технико-экономического обоснования по строительству наземного комплекса "Байтерек" под новую российскую ракету-носитель "Союз-5" на космодроме Байконур. Об этом сообщили в среду ТАСС в РКК "Энергия" (предприятие - изготовитель ракет "Союз-5").
"В настоящее время российской стороной переданы исходные данные на разработку технико-экономического обоснования под новую российскую ракету-носитель "Союз-5", - сказали в корпорации.
Там добавили, что казахстанская сторона в рамках пятого заседания межправкомиссии по комплексу Байконур "выразила заинтересованность в создании ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", предполагается, что казахстанская сторона профинансирует работы по модернизации объектов наземной космической инфраструктуры".
Как сообщалось ранее, модернизировать планируется имеющийся на Байконуре стартовый комплекс для ракеты "Зенит", который в рамках проекта "Байтерек" будет переделан Казахстаном под новую российскую ракету "Союз-5".
Первый пуск "Союза-5" с Байконура планируется на 2022 год с кораблем "Федерация" без экипажа, а в 2024 году - с экипажем.
Впоследствии "Союз-5" должен стать основой первой ступени новой российской ракеты сверхтяжелого класса, которая должна стартовать с космодрома Восточный в 2028 году.
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12.10.2017
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