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"Русские Витязи" на учениях перехватили и уничтожили истребитель условного противника

13.10.2017 ТАСС 62 0
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Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи"
Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Роль условного противника выполнял экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Летчики пилотажной группы "Русские Витязи" на самолетах Су-30СМ в ходе учений перехватили и уничтожили истребитель условного противника, сообщили в Минобороны РФ.

"Роль условного противника выполнял экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, который вылетел с аэродрома в Нижегородской области и приближался к зоне ответственности дежурных сил противовоздушной обороны на большой скорости и высоте свыше 10 тыс. м, не отвечая на запросы диспетчерских служб", - уточнили в военном ведомстве.

Пара экипажей пилотажной группы из состава дежурного звена выполнила взлет по команде "Воздух" из подмосковной Кубинки и отработала перехват цели и ее условное уничтожение.

Летно-тактические учения проходят в рамках контрольной проверки за 2017 учебный год. В нем задействовано более десяти экипажей пилотажных групп ВКС РФ "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29. Руководит маневрами начальник Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний генерал-лейтенант Юрий Сушков.
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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