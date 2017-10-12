Трамп заявил, что США нужно модернизировать ядерный арсенал
|
|
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране "совершенно не нужно" увеличивать в десять раз ядерный арсенал, но нужно, чтобы он был в "полном порядке".
В среду сайт NBC опубликовал основанный на анонимных источниках материал о том, что минувшим летом на встрече с высокопоставленными представителями сферы национальной безопасности президент Трамп заявлял о своем желании "в десять раз" увеличить ядерный арсенал США. Президент уже опроверг эти сообщения.
"Это (такое увеличение - ред.) совершенно не нужно… Нам не нужно увеличение, но я хочу модернизации и восстановления (ядерных сил). Они должны быть в полном порядке", - сказал Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме.
По его словам, ядерный арсенал США должен быть в "совершенной форме, в совершенном состоянии" и именно этим сейчас занимаются власти страны, проводя модернизацию своих стратегических сил.
В настоящее время США проводят сокращение ядерных сил в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был заключен с Россией в 2010 году. Согласно договоренностям, к 2020 году стороны должны будут сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц. Пока в Вашингтоне не заявляли о намерении выйти из договора.
|
12.10.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.09.2017 Воюем на свои. Как Запад помогает украинской армии
11.09.2017 Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мира
14.08.2017 "Не смотрите на ядерный гриб"
25.07.2017 ВМС США приняли на вооружение авианосец CVN-78 "Джеральд Р.Форд"
24.07.2017 Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
28.06.2017 Трехсторонняя ПРОактивность
16.06.2017 Арктика и не только: как идет программа перевооружения российской армии
09.06.2017 Россия готова строить «Сарматы»