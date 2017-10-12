Трамп заявил, что США нужно модернизировать ядерный арсенал



Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta Президент США Дональд Трамп. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что стране "совершенно не нужно" увеличивать в десять раз ядерный арсенал, но нужно, чтобы он был в "полном порядке".

В среду сайт NBC опубликовал основанный на анонимных источниках материал о том, что минувшим летом на встрече с высокопоставленными представителями сферы национальной безопасности президент Трамп заявлял о своем желании "в десять раз" увеличить ядерный арсенал США. Президент уже опроверг эти сообщения.

"Это (такое увеличение - ред.) совершенно не нужно… Нам не нужно увеличение, но я хочу модернизации и восстановления (ядерных сил). Они должны быть в полном порядке", - сказал Трамп журналистам перед встречей с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме.

По его словам, ядерный арсенал США должен быть в "совершенной форме, в совершенном состоянии" и именно этим сейчас занимаются власти страны, проводя модернизацию своих стратегических сил.

В настоящее время США проводят сокращение ядерных сил в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был заключен с Россией в 2010 году. Согласно договоренностям, к 2020 году стороны должны будут сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц. Пока в Вашингтоне не заявляли о намерении выйти из договора.