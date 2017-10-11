ЕАЭС разработает программу сотрудничества в космической сфере



Планета Земля - снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.

Источник: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский Планета Земля - снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.Источник: © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

СОЧИ, 11 окт - РИА Новости. ЕАЭС разработает межгосударственную программу сотрудничества в сфере космических услуг, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

"Пятеркой принято решение разработать межгосударственную программу сотрудничества в сфере космических услуг и по интеграции действующих национальных систем дистанционного зондирования Земли", - сказал Путин.

Высший Евразийский экономический совет является руководящим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия, - международной организации региональной экономической интеграции.